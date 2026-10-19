Amazon Luna è su Prime Video da oggi: i giochi sono ora inclusi nella stessa app

La condizione di base è avere un dispositivo Fire TV: in tal caso, all'apertura dell'app Prime Video l'interfaccia comprenderà anche la sezione Luna con i videogiochi inclusi nell'offerta e la possibilità di lanciarli direttamente dalla stessa applicazione.

A partire da oggi gli abbonati Prime in Canada, Francia, Italia e Spagna possono dunque accedere direttamente ai giochi in cloud gaming di Amazon Luna dalla stessa app di Prime Video, purché si utilizzi un dispositivo Fire TV, senza dover scaricare nulla e tutto incluso nell'abbonamento standard.

Più visibilità e semplicità di utilizzo per Luna

La riorganizzazione in questione punta a rendere più semplice e intuitivo l'utilizzo di Amazon Luna, che finora era relegato a un'app a parte e poteva risultare meno visibile, mentre in questo caso viene resa più evidente la possibilità di accedere al catalogo di gioco in cloud gaming.

In maniera simile a quanto fatto da Netflix con il suo catalogo giochi, dunque, ora la sezione dedicata ai videogiochi è integrata all'interno dell'app generale di Prime Video, ma al momento questa unione risulta visibile solo se si utilizza un dispositivo Fire TV.

Il catalogo di Luna è in continua espansione e comprende titoli di notevole richiamo come il recente Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Dispatch, Sonic X Shadow Generations e Assassin's Creed Mirage, ma l'elenco si aggiorna mensilmente.

Oltre a questi, troviamo anche numerosi titoli più immediati e accessibili come Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Wobbly Life e molti altri, oltre ai titoli della sezione GameNight, che rappresentano varie esperienze multiplayer e social che sfruttano anche l'integrazione dello smartphone per giocare in gruppo.

L'integrazione di Luna in Prime Video è studiata per consentire agli abbonati Prime di scoprire nuovi videogiochi accanto a film e serie TV, in certi casi offrendo la possibilità di provare esperienze miste tra i due mondi, o apprezzare i collegamenti tra prodotti trans-media.

Per esempio, l'ultima stagione della serie animata Batman: Caped Crusader è disponibile in streaming su Prime Video e, con l'integrazione di Luna, ora risulta più immediata la possibilità anche di immergersi nelle atmosfere noir di Gotham City con il gioco Batman: Caped Crusader - Chronicles, il tutto all'interno della stessa app.