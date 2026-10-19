Il team di Silent Hill remake difende il formato fisico: "Pubblicheremo edizioni su disco finché possibile"

A spiegare la posizione della software house è stato il CEO Piotr Babieno nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar, durante la quale ha condiviso un'ampia riflessione sull'evoluzione del panorama videoludico e sui desideri dei giocatori di fronte al progresso tecnologico.

"Collezionare videogiochi ha creato una connessione emotiva tra me e l'opera , tra me e lo studio che l'ha prodotta. Questo tocco emotivo è talmente prezioso che, senza di esso, penso che perderemmo l'opportunità di essere davvero vicini alla nostra community. Per questo motivo, finché avremo la possibilità di produrre versioni retail dei nostri giochi, vogliamo continuare a realizzarle il più a lungo possibile."

La visione di Tymon Smektala: collezionismo e futuro del settore

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca Tymon Smektala, executive director di Broken Mirror, approdato quest'anno tra le file di Bloober Team dopo una lunga carriera in Techland alla guida del franchise di Dying Light.

Durante la videointervista, Smektala ha confermato la viscerale passione per il collezionismo condivisa con Babieno: "Se potessi rimuovere la sfocatura dalla mia inquadratura vedreste una marea di oggetti alle mie spalle, e ho tantissima altra roba persino fuori campo: questo è ciò che rappresenta il gaming per noi. Questo è il videogioco che conosco e questo è ciò che mi aspetto. Finché sarà possibile, e fintanto che i grandi vertici decisionali dell'industria ce lo permetteranno, sarò assolutamente favorevole a continuare su questa strada."

Si tratta di un messaggio di vicinanza e rassicurazione dedicato agli amanti delle custodie e delle edizioni su disco, in una fase storica in cui il confine tra possesso tangibile e licenze digitali si fa sempre più sottile. Inoltre, anche Nintendo ha commentato l'idea di abbandonare il formato fisico per i videogiochi.