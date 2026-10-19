2

Il team di Silent Hill remake difende il formato fisico: "Pubblicheremo edizioni su disco finché possibile"

Il CEO Piotr Babieno e Tymon Smektala riflettono a GamesRadar sul valore del collezionismo e sul legame emotivo con i fan: il digitale è più redditizio, ma le copie retail restano l'essenza del gaming.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/10/2026
Piramid Head di Silent Hill 2 remake
Silent Hill
Silent Hill
News

In un'industria videoludica sempre più orientata verso la dematerializzazione dei contenuti, Bloober Team sceglie di andare controcorrente. Lo studio polacco - reduce dal successo del remake di Silent Hill 2 e attualmente impegnato anche nel rifacimento dell'originale primo capitolo di Silent Hill - ha ribadito con forza il proprio impegno a supportare il mercato fisico "il più a lungo possibile".

A spiegare la posizione della software house è stato il CEO Piotr Babieno nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar, durante la quale ha condiviso un'ampia riflessione sull'evoluzione del panorama videoludico e sui desideri dei giocatori di fronte al progresso tecnologico.

Il legame emotivo del formato fisico

Babieno non nega i punti di forza della distribuzione esclusivamente digitale, ammettendo con franchezza come sia "molto più semplice, economica e redditizia per tutti". Ciononostante, per il numero uno di Bloober Team il valore del supporto tangibile risiede nella componente affettiva.

"Collezionare videogiochi ha creato una connessione emotiva tra me e l'opera, tra me e lo studio che l'ha prodotta. Questo tocco emotivo è talmente prezioso che, senza di esso, penso che perderemmo l'opportunità di essere davvero vicini alla nostra community. Per questo motivo, finché avremo la possibilità di produrre versioni retail dei nostri giochi, vogliamo continuare a realizzarle il più a lungo possibile."

La visione di Tymon Smektala: collezionismo e futuro del settore

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca Tymon Smektala, executive director di Broken Mirror, approdato quest'anno tra le file di Bloober Team dopo una lunga carriera in Techland alla guida del franchise di Dying Light.

Konami ha in programma una "seconda e una terza ondata" di giochi di Silent Hill Konami ha in programma una seconda e una terza ondata di giochi di Silent Hill

Durante la videointervista, Smektala ha confermato la viscerale passione per il collezionismo condivisa con Babieno: "Se potessi rimuovere la sfocatura dalla mia inquadratura vedreste una marea di oggetti alle mie spalle, e ho tantissima altra roba persino fuori campo: questo è ciò che rappresenta il gaming per noi. Questo è il videogioco che conosco e questo è ciò che mi aspetto. Finché sarà possibile, e fintanto che i grandi vertici decisionali dell'industria ce lo permetteranno, sarò assolutamente favorevole a continuare su questa strada."

Si tratta di un messaggio di vicinanza e rassicurazione dedicato agli amanti delle custodie e delle edizioni su disco, in una fase storica in cui il confine tra possesso tangibile e licenze digitali si fa sempre più sottile. Inoltre, anche Nintendo ha commentato l'idea di abbandonare il formato fisico per i videogiochi.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il team di Silent Hill remake difende il formato fisico: "Pubblicheremo edizioni su disco finché possibile"