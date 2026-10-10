Konami ha in programma una "seconda e una terza ondata" di giochi di Silent Hill

Okamoto ha spiegato che la cosiddetta "prima ondata" , composta dal remake di Silent Hill 2 , da Silent Hill f e dal recente Silent Hill Townfall , rappresentava un passaggio cruciale per riportare la serie in attività dopo anni di silenzio. Tutti e tre i progetti sono arrivati sul mercato con successo, ricevendo un'accoglienza positiva che ha convinto Konami a proseguire con decisione e a investire ulteriormente nel marchio.

Konami non ha intenzione di fermarsi con il recente rilancio della serie di Silent Hill . Secondo quanto dichiarato dal producer Motoi Okamoto in un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Famitsu, la compagnia sta già pianificando una seconda e una terza ondata di nuovi giochi dedicati alla storica serie horror, segno che il ritorno della saga non è pensato come un episodio isolato ma come un percorso strutturato.

Nella "seconda ondata" c’è anche il remake del primo Silent Hill

Il producer ha raccontato che non è stato semplice ottenere il via libera per rilanciare la serie, soprattutto dopo la cancellazione del progetto Silent Hills di Hideo Kojima. Per questo, puntare su un solo remake non sarebbe stato sufficiente: "Se ci fosse stata una sola uscita, la gente avrebbe pensato che lo sviluppo sarebbe stato cancellato di nuovo", ha spiegato. Da qui la necessità di costruire una strategia più ampia e continuativa, capace di dare fiducia ai fan e di dimostrare che Silent Hill è tornato per restare.

Ora che la prima fase è completata, Konami guarda avanti: Okamoto ha confermato che sono già in valutazione diversi nuovi progetti, anche se al momento non è possibile condividere dettagli concreti. L'obiettivo è mantenere vivo il momentum e consolidare il ritorno di Silent Hill con ulteriori produzioni che possano ampliare l'universo narrativo della serie.

Va detto che la prospettiva dell'arrivo di nuovi giochi non era del tutto inattesa, visto che lo scorso anno Bloober Team, autore del remake di Silent Hill 2, ha annunciato i lavori su un rifacimento anche del primo capitolo della serie. Tuttavia, guardando alla "prima ondata", è lecito attendersi anche nuovi capitoli principali o titoli come Silent Hill f e Townfall che proseguano l'idea di una Silent Hill multiforme, capace di declinarsi in ambientazioni, epoche e approcci di gameplay molto diversi tra loro, ampliando ulteriormente l'identità della saga oltre i confini della cittadina originale.