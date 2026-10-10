Il film di Street Fighter avrà un sequel? È già in scrittura la sceneggiatura, ma tutto dipende dal botteghino

Sakurai ha spiegato che il team creativo sta già gettando le basi per continuare le avventure di Ryu e Ken dopo gli eventi del secondo World Warrior Tournament. L'idea di proseguire la storia è concreta, ma il regista preferisce non sbilanciarsi: tutto dipenderà dalla risposta del pubblico e dal sostegno che i fan dimostreranno al film. "Stiamo pensando al sequel e lo stiamo sviluppando," ha dichiarato, sottolineando però di non voler fare promesse che potrebbero vincolare la produzione.

Anche il cast sogna un secondo film

Secondo IGN, anche il cast nutre forti speranze per un secondo capitolo, ma anche in questo caso l'idea è che l'interesse degli spettatori sarà determinante per convincere gli studios a dare il via libera e investire in un nuovo film.

La produzione, intanto, nei giorni che ci separano al debutto al cinema stanno svelando ulteriori dettagli. Ad esempio, è stato confermato che la pellicola includerà sequenze animate dedicate al passato di Ryu e Ken, con approfondimenti sul loro maestro Gouken e sul fratello Akuma. Le prime reazioni dei fan sono positive, soprattutto per lo stile artistico e la fluidità dell'animazione. Un altro dettaglio interessante è la totale assenza di Sagat: il personaggio non è apparso in trailer, spot o immagini ufficiali, e non esistono annunci di casting. Una scelta che ha acceso la fantasia dei fan, molti dei quali sperano che l'imperatore del Muay Thai possa diventare il fulcro narrativo di un eventuale sequel.

Street Fighter rappresenta il secondo grande adattamento cinematografico di Capcom dopo il recente film di Resident Evil diretto da Zach Cregger arrivato nelle sale cinematografiche nelle scorse settimane, accolto positivamente da pubblico e critica. Tuttavia, anche in quel caso le prospettive di un seguito appaiono incerte, dato che Cregger ha dichiarato di non voler più lavorare su franchise cinematografici.