La beta 7 di Android 17 QPR2 è disponibile e risolve alcuni problemi della batteria

Google ha distribuito la settima beta di Android 17 QPR2 per dispositivi Pixel. A differenza della beta 6, la nuova versione include anche gli smartphone della serie Pixel 11 ed è disponibile per tutti i dispositivi a partire dal Pixel 6a. Come la precedente versione, anche questa beta si concentra principalmente sulla correzione di bug e problemi specifici, tra cui uno particolarmente rilevante legato al consumo della batteria. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le novità della settima beta
Come sempre, di seguito trovate un pratico riepilogo delle principali correzioni, con il numero di identificazione annesso, in questo caso meno corposo del solito:
- Corretto un consumo eccessivo della batteria durante gli stati di inattività quando la funzione "Flip to Shh" impediva al dispositivo di entrare in modalità di sospensione profonda. (Problema n. 560036427)
- I download HTTPS fallivano immediatamente quando venivano avviati tramite il DownloadManager di sistema. (Problema n. 562833711)
Come vedete, quindi, la correzione più importante riguarda un consumo anomalo ed eccessivo della batteria per alcuni dispositivi Pixel. Google segnala inoltre che, anche con questa versione, i possessori di Pixel 11 Pro Fold potrebbero dover configurare nuovamente Face Unlock, a causa di un problema che potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.
Novità anche per HiLight
Per chi non lo sapesse, proprio pochi giorni fa la beta 6.1 ha introdotto alcune novità per il LED HiLight. Adesso, infatti, può illuminarsi quando si riceve un messaggio dai propri contatti preferiti, sebbene non siano ancora presenti nuovi colori tra cui scegliere, ma non è escluso che arrivino con un futuro aggiornamento.
Basterà andare nella sezione Gestisci Esperienze, poi in Impostazioni > Sistema > HiLight. Se invece preferite disattivare il LED per le chiamate o per i messaggi legati ai singoli contatti, basterà aprire la pagina del contatto in questione.