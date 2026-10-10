La beta 7 di Android 17 QPR2 è disponibile e risolve alcuni problemi della batteria

Google ha distribuito la settima beta di Android 17 QPR2 per dispositivi Pixel. A differenza della beta 6, la nuova versione include anche gli smartphone della serie Pixel 11 ed è disponibile per tutti i dispositivi a partire dal Pixel 6a. Come la precedente versione, anche questa beta si concentra principalmente sulla correzione di bug e problemi specifici, tra cui uno particolarmente rilevante legato al consumo della batteria. Vediamo di seguito tutti i dettagli.