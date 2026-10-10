Cosa giocherete questo weekend? Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer o Dragon's Dogma 2?

Guardando alla settimana trascorsa, sono arrivate alcune novità di rilievo, come ad esempio Gears of War: E-Day, ma guardando alla densità di uscite delle ultime settimane grazie all'"effetto GTA 6" è probabile che in molti siano impegnati sui giochi usciti recentemente.

Il fine settimana è finalmente arrivato assieme a una meritata pausa dagli impegni di tutti i giorni. Insomma, non c'è momento migliore per dedicarsi alla propria passione videoludica e concedersi qualche sessione extra davanti allo schermo. E dunque, come da tradizione, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Le novità dell’ultima settimana

Procedendo in ordine di uscita, Gears of War: E-Day segna il ritorno della storica serie di The Coalition con un prequel del primo capitolo ambientato durante il Giorno dell'Emersione, l'evento che ha cambiato per sempre il destino del pianeta Sera. Il gioco punta su una narrazione più intima, mostrando un Marcus Fenix giovane alle prese con l'arrivo improvviso delle Locuste. Come spiegato nella nostra recensione, il gioco offre una campagna corposa e appassionante, caratterizzata da un gameplay solidissimo e un comparto tecnico spettacolare.

Cambiando completamente genere, Star Wars: Galactic Racer riporta in scena la velocità sfrenata delle corse galattiche, reinterpretando l'eredità dei celebri "sgusci" di Guerre Stellari con una struttura moderna e spettacolare. I circuiti attraversano pianeti iconici della saga, ognuno con ostacoli dinamici, scorciatoie e condizioni atmosferiche che influenzano la guida. La progressione permette di modificare e potenziare il proprio veicolo, mentre la modalità carriera introduce personaggi inediti e rivalità che si intrecciano con l'universo narrativo di Star Wars. Il risultato, come spiegato nella nostra recensione, è un gioco di corse veloce, solido e spettacolare, che introduce idee inedite sul piano strutturale, consegnandoci una campagna in stile roguelite originale, sfaccettata e impegnativa.

Clive Barker's Hellraiser: Revival è un survival horror basato sulla celebre saga cinematografica e l'immaginario disturbante creato da Barker, portando il giocatore in una spirale di enigmi, visioni e incontri con entità provenienti da dimensioni oltre la comprensione umana. L'avventura segue un protagonista tormentato che indaga su una serie di sparizioni legate a un misterioso manufatto, mentre la presenza dei Cenobiti si fa sempre più opprimente. Il gioco alterna esplorazione, puzzle ambientali e sequenze di sopravvivenza, con un'estetica che punta a ricreare l'atmosfera ritualistica e malsana tipica della saga. Come spiegato nella nostra recensione, nonostante delle buone premesse e fedeltà all'opera originale, il titolo mostra il fianco a tantissimi bug, alcuni anche piuttosto gravi, boss fight poco riuscite e un gameplay che diventa approssimativo nelle fasi finali.

Infine c'è l'uscita di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, che rappresenta una doppia novità: l'arrivo della massiccia espansione e il debutto del gioco base su Nintendo Switch 2. La nuova avventura porta i giocatori a Norgan, una regione innevata ricca di nuove minacce, dungeon ad alto tasso di sfida e un sistema di progressione ampliato grazie alle reliquie e alle vocazioni potenziate. L'espansione introduce una nuova linea narrativa, migliora la quality of life e arricchisce l'endgame. Come spiegato nella nostra recensione, il risultato è un'espansione densa di contenuti e sfidante, ma che non va a correggere alcuni problemi e limiti del gioco base.