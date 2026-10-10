A guardarlo distrattamente Future? No Thanks! di Molleindustria, studio fondato dall'italiano Paolo Pedercini nel 2003, è un piccolo open world in cui si va in giro a risolvere le ultime quest di un vecchio che ha scelto di sottoporsi all'eutanasia prima di dimenticare la sua vita a causa dell'età e della malattia. In realtà non è proprio così.

Fuori posto

Siamo nel 2045 e tutti i più grandi temi dei nostri anni sembrano essere stati risolti dal governo ecosocialista al potere, come ad esempio i cambiamenti climatici, i diritti dei lavoratori, gli attriti nei rapporti sociali, le disuguaglianze e i problemi legati all'evoluzione tecnologica. L'IA stessa è stata regolamentata e domata, prendendo la forma di un Karl Marx low-poly virtuale che aiuta a governare e si consulta con gli umani per prendere le decisioni più importanti. Tutto va bene, verrebbe da dire, senonché... niente, senonché niente. Non ci sono crisi all'orizzonte o minacce particolari, a parte per uno sgangherato gruppo di nostalgici del capitalismo che fa più pietà che paura. L'utopia ha i suoi tic ed è burocratizzata fino al midollo ma, in linea di massima, sembra funzionare per come è stata concepita.

È il buon Harvey a essere fuori posto: è un vecchio scorbutico omofobo e sessista che nella vita sembra aver sbagliato tutto, tanto da non avere nessun affetto che voglia partecipare al suo funerale, figlia e nipote inclusi. Non comprende la nuova società, che disprezza apertamente. Il gioco è ambientato durante il suo ultimo giorno di vita, in cui deve andare in giro per la città alla ricerca delle tracce di un passato che non riesce a scrollarsi di dosso, per tirare le somme della sua esistenza terrena. Insieme a lui viaggia un cane robot, fornitogli dall'ospedale, che svolge il ruolo di assistente emotivo, nonché di spalla comica. Riuscirà a morire con qualche rimpianto in meno? Ma, alla fine, è davvero così importante?

Il punto di partenza è l'ospedale che gli praticherà l'eutanasia: una struttura organizzata, nella quale il trapasso volontario è stato studiato per essere il meno indolore e più umano possibile. È qui che ci vengono assegnate tutte le missioni in una sola volta: fumare un sigaro, guidare un'auto della nostra epoca, fare sesso per l'ultima volta, partecipare a una rissa, bere una Coca-Cola, mangiare una bistecca e fare pace con la sua famiglia. Per la maggior parte sembrano dei compiti abbastanza triviali. In realtà sono abbastanza impegnativi e lo metteranno a confronto con un sé stesso che non pensava esistesse più.

Girando per la città può capitare di imbattersi in strani eventi, come un balletto di robot

Del resto siamo in una società nuova e quelle che ci sembrano azioni banali non lo sono per niente: la carne animale non viene più mangiata, il fumo è stato abolito, le auto sono state eliminate e la Coca-Cola non viene più prodotta. Anche il sesso è un problema, visto che gli approcci con le donne del buon Huffstone sono classificati come molestie, tanto che il nostro è stato segnalato come "sex offender"; per non parlare della rissa, dato che non c'è nessuno che abbia voglia di azzuffarsi con lui o con chiunque altro. Del resto siamo in un mondo in cui la violenza sembra non trovare più posto, in cui le persone parlano per risolvere i loro problemi e in cui i poliziotti vanno in giro vestiti in modo buffo per non intimidire le persone.

È proprio nel rappresentare gli eccessi di questa utopia che Future? No Thanks! affascina e funziona, perché Huffstone non è solo una stonatura in una partitura perfetta, ma è soprattutto l'elemento di contrasto che serve a mostrare quanto questa perfezione sia in realtà artefatta e pensata per reprimere certi istinti umani, più che per eliminarli davvero. Non che vengano rimpianti apertamente, badate bene, ma viene mostrato che in qualche modo esistono ancora e a farli manifestare è proprio la sfacciataggine del vecchio, che non ha alcuna remora a essere sé stesso per manipolare gli altri e ottenere ciò che vuole, pur seguendo un processo di maturazione nel corso dell'avventura, che lo porterà a mostrare il suo lato umano in maniera più aperta.