The New York Times Simulator permette di manipolare notizie a favore di ricchi, polizia e israeliani

Un gioco politico

The New York Times Simulator è il remake di The Republia Times di Lucas Pope (l'autore di Papers, Please e Return of the Obra Dinn). Sostanzialmente il giocatore deve creare la prima pagina della testata modificando i titoli per non far arrabbiare i tre poteri di cui sopra e allo stesso tempo deve riuscire ad accumulare lettori. Da notare che Molleindustria ha selezionato migliaia di notizie reali per i titoli presenti in The New York Times Simulator.

Parlando di dati più mondani, una partita dura circa dieci minuti, quindi potete provarlo senza temere di dover lasciare una sessione a metà.

Trovate The New York Times Simulator su itch.io.