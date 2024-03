The Witcher 4: il team di sviluppo attuale conta più di 400 persone

Al momento si tratta del progetto più grosso tra quelli in lavorazione dentro CD Projekt Red, che oltretutto si trova ancora in fase di pre-produzione .

Durante il suo ultimo resoconto finanziario, CD Projekt Red ha svelato le dimensioni attuali del team al lavoro su The Witcher 4 , il nuovo, attesissimo capitolo della serie con nome in codice Polaris. Stando a quanto detto, attualmente ci sono più di 400 persone al lavoro sul gioco. 403, per la precisione.

Lavori in corso

La serie The Witcher proseguirà

Lo sviluppo di The Witcher 4 ha subito una forte accelerazione dopo il lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lo scoro autunno, che ha permesso di dirottare molti sviluppatori sul nuovo progetto. All'epoca Adam Bodowski, uno dei CEO di CD Projekt, disse che l'obiettivo per la metà del 2024 era proprio quello di avere almeno 400 persone al lavoro su The Witcher 4. Considerando che è stato centrato senza problemi nei primi mesi dell'anno, non dovrebbero esserci grossi problemi al raggiungimento dell'obiettivo successivo, ossia l'ingresso in produzione entro la fine del 2024.

Negli ultimi mesi CD Projekt Red ha anche sperimentato la possibilità di far scrivere dei dialoghi all'intelligenza artificiale generativa, ma con risultati considerati pessimi.