CD Projekt RED ha fatto esperimenti con l'IA per creare personaggi ma non ha funzionato

L'uso dell'IA in ambito videoludico sta diventando via via più prominente nel corso del tempo e molte grandi compagnia stanno muovendo i primi passi nella generazione di personaggi non giocanti realizzati con IA generativa. Il quest director di Cyberpunk 2077 - Pawel Sasko - ritiene però che ci sia ancora molta strada da fare per prima i PNG IA siano pari ai personaggi creati da una persona.

Parlando con Aftermath, Sasko ha rivelato che il team di Cyberpunk 2077 ha svolto attività di ricerca e sviluppo sull'IA. Non ha specificato quali esperimenti siano stati fatti dall'azienda, ma a livello personale Sasko è profondamente scettico sul fatto che i PNG generati dall'IA possano raggiungere lo stesso livello di profondità e di sfumature che uno scrittore umano può infondere in un personaggio.

"Potrei sicuramente vedere i modi in cui questo potrebbe essere usato per aumentare la reattività", ha detto Sasko. "Ma quando si tratta di scrittura e doppiaggio, la strada da percorrere è ancora molto lunga e gigantesca. Ho visto molto dietro le quinte. C'è un divario visibile tra i contenuti creati da autori - i contenuti su misura che gli scrittori, i progettisti di missioni, i progettisti cinematografici realizzano con le loro mani - e quelli che l'intelligenza artificiale è in grado di fornire".

Sasko sottolinea che non si tratta di un divario di poco conto. Paragonando direttamente i recenti esperimenti di PNG IA al lavoro sui personaggi svolto da CD Projekt Red nell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk, afferma: "Il divario in termini di qualità, nello specifico, è enorme. È come un canyon".