Embracer Group: non ci saranno altre cessioni, nessuna acquisizione in vista

"Stiamo terminando il programma di ristrutturazione alla fine di marzo e il processo di ristrutturazione di Gearbox faceva parte di quel programma", ha detto il CEO. "Ora veniamo contattati, direi non proprio quotidianamente, ma settimanalmente, da aziende che vorrebbero acquisire alcune attività del gruppo. Sono stato molto chiaro sul fatto che non sono in vendita perché sono una parte molto importante del gruppo e degli azionisti del gruppo per il futuro."

Come riportato sulle nostre pagine, l'ultima grossa manovra è stata la vendita di Gearbox , lo studio dietro la serie Borderlands, a Take-Two per 460 milioni di dollari, contro i 1,3 miliardi spesi da Embracer per acquisirla nel 2021.

Non ricominceranno le acquisizioni

Lars Wingefors

Wingefors ha aggiunto anche che, nonostante il processo di ristrutturazione è terminato, per ovvi motivi al momento non sono in programma delle acquisizioni e che è ancora troppo presto per parlarne, con Embracer Group che prima intende riorganizzarsi e settare obiettivi precisi per il futuro.

"Per quanto riguarda ulteriori operazioni di fusione e acquisizione, ritengo che sia troppo presto per parlarne. Ora siamo nella fase avanzata della riflessione sul futuro del gruppo, e questo è il nostro obiettivo e la nostra priorità: come ci organizziamo e ci strutturiamo, come utilizziamo le risorse che abbiamo all'interno del gruppo e come le facciamo lavorare insieme, e come le sfruttiamo meglio lavorando insieme, utilizzando diverse funzioni, penso che questo sia il nostro obiettivo in questo momento, per aumentare la redditività e la generazione di flussi di cassa, semplicemente facendo prodotti e giochi migliori."