LG UltraGear evo GM9 5K: acquista il monitor da 27” e risparmia il 10% con il nostro coupon esclusivo

Sul sito di LG è possibile acquistare il monitor UltraGear evo GM9 Hyper Mini LED 5K da 27" a 1.199 €, ma con il nostro coupon esclusivo MULTIPLAYER10 potrai usufruire del 10% di sconto. Se sei interessato, puoi acquistare il prodotto direttamente tramite questo link . Il coupon è utilizzabile anche senza registrazione : potrai quindi acquistare il monitor come ospite e usufruire ugualmente del 10% di sconto, senza dover creare un account. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Dettagli definiti e connettività avanzata

Tra i principali punti chiave di questo monitor troviamo un display 5K (5120×2880) Hyper Mini LED in grado di offrire dettagli ultra-definiti. A contribuire è anche la tecnologia VESA DisplayHDR 1000, insieme alla copertura DCI-P3 del 99%, per colori cinematografici e un'esperienza ancora più convincente. Con Dual-Mode potrai inoltre godere di immagini estremamente rapide in grado di adattarsi ad ogni stile di gioco, passando dalla risoluzione 5K 165Hz alla QHD 330Hz, con un tempo di risposta di 1ms.

LG UltraGear evo GM9 5K

Lato connettività troviamo porte DP 2.1, USB-C e HDMI 2.1. Il supporto alle diverse tecnologie come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync contribuisce a ridurre fenomeni di tearing o stuttering, per un gameplay ancora più reattivo e fluido. Inoltre, il monitor può essere regolato in altezza, inclinazione e rotazione in base alle tue esigenze. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi desidera prestazioni elevate e un'ottima qualità visiva.