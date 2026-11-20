In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Lies of P Overture Celebration Box, ovvero un'edizione da collezione perfetta per gli appassionati, a soli 49,99 € rispetto al prezzo mediano di 71,14 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un'edizione per gli appassionati
Prima di tutto, specifichiamo che si tratta di una semplice edizione da collezione, quindi non include il gioco. Si tratta di un omaggio a Lies of P e alla sua community. All'interno troverai una serie di contenuti esclusivi, tra cui un cuore in resina poliuretanica con orologio al quarzo removibile. Inoltre, è inclusa una catena in metallo, se vuoi esporlo o semplicemente custodirlo con cura.
Troviamo inoltre un portachiavi ispirato al logo di Lies of P Overture, realizzato in lega di zinco con incisioni dettagliate. All'interno della scatola da collezione troverai anche un mouse pad da 90 cm x 40 cm x 3 mm e un piccolo cuscino rosso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.