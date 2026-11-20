In occasione del Black Friday, su Amazon sono attualmente disponibili gli occhiali smart Meta Glasses in diverse varianti e colorazioni (il prezzo potrebbe ovviamente differire). Puoi acquistare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Altri occhiali Meta in sconto
Di seguito puoi trovare anche altre opzioni tra cui scegliere, con montature e colorazioni differenti in base alle tue esigenze e preferenze: Questi occhiali ti permettono di scattare foto, registrare video o chiamare a mani libere. Inoltre, potrai utilizzare le funzioni di Meta AI. L'autonomia è di circa 8 ore di utilizzo moderato, mentre la custodia fornisce 40 ore di ricarica extra. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.