In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il controller wireless Amazon Luna a soli 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Progettato per Luna
Questo controller è pensato per offrire un'esperienza completa con Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Il prodotto è compatibile con diversi dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TV, tablet Fire, Fire TV e altro ancora. Quando si utilizza Luna, in particolare, è possibile mettere in pausa su un dispositivo e riprendere la sessione direttamente sull'altro.
Inoltre, il controller può collegarsi tramite Wi-Fi direttamente ai server di gioco di Amazon, grazie alla tecnologia Cloud Direct, per un'esperienza con bassa latenza. Troviamo poi levette analogiche sfalsate, bumper facilmente raggiungibili, grilletti precisi e tasti reattivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.