In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Xiaomi 17 da 12+256 GB a 649,90 € rispetto al prezzo mediano di 849,90 €, permettendoti di risparmiare il 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Buone prestazioni e ottime fotocamere
Prima di tutto, lo smartphone è in grado di offrire buone prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Inoltre, la batteria ha una capacità di 6.330 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e wireless da 50 W, per un'esperienza fluida e senza interruzioni. Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale da 50 MP Light Hunter 950 con OIS, su un teleobiettivo flottante da 50 MP e su un'ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera anteriore è da 50 MP.
Si tratta quindi di un buon prodotto che garantisce sia buone prestazioni che un comparto fotografico ottimo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.