Ormai, decine di franchise videoludici sono approdati a Hollywood, diventando film o serie di successo. Rockstar Games, che possiede alcuni dei giochi più popolari di sempre, non ha ancora fatto questo passo. Secondo The Ankler, Hollywood punta da anni a Grand Theft Auto, ma la società continua a non essere interessata. Diverso sarebbe il caso di un'altra sua proprietà intellettuale, Red Dead Redemption.

Un western molto costoso Il sito riporta, citando diverse fonti, che l'azienda sarebbe "più aperta all'idea di portare Red Dead Redemption, la sua popolarissima serie western d'azione e avventura, al cinema o in televisione". La saga, nata aggiungendo un tocco western alla formula di GTA, include alcuni dei personaggi più interessanti mai creati dallo studio. Il resoconto indica però che Rockstar potrebbe chiedere oltre 100 milioni di dollari soltanto per i diritti di licenza, una cifra che, sommata al budget di produzione, renderebbe la serie molto costosa. Uno sceneggiatore televisivo intervistato da The Ankler spiega il cambio di equilibri: "La difficoltà per le aziende di videogiochi è che, come si vede con Grand Theft Auto, i guadagni dei giochi superano di gran lunga quelli che Hollywood potrebbe garantire con un adattamento. Pensavamo che il ruolo principale fosse di Hollywood e, se ti chiamavano per alzare il livello, ne eri entusiasta; oggi invece sono sempre più le aziende di videogiochi a pesare".