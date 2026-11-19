Ormai, decine di franchise videoludici sono approdati a Hollywood, diventando film o serie di successo. Rockstar Games, che possiede alcuni dei giochi più popolari di sempre, non ha ancora fatto questo passo. Secondo The Ankler, Hollywood punta da anni a Grand Theft Auto, ma la società continua a non essere interessata. Diverso sarebbe il caso di un'altra sua proprietà intellettuale, Red Dead Redemption.
Un western molto costoso
Il sito riporta, citando diverse fonti, che l'azienda sarebbe "più aperta all'idea di portare Red Dead Redemption, la sua popolarissima serie western d'azione e avventura, al cinema o in televisione". La saga, nata aggiungendo un tocco western alla formula di GTA, include alcuni dei personaggi più interessanti mai creati dallo studio.
Il resoconto indica però che Rockstar potrebbe chiedere oltre 100 milioni di dollari soltanto per i diritti di licenza, una cifra che, sommata al budget di produzione, renderebbe la serie molto costosa. Uno sceneggiatore televisivo intervistato da The Ankler spiega il cambio di equilibri: "La difficoltà per le aziende di videogiochi è che, come si vede con Grand Theft Auto, i guadagni dei giochi superano di gran lunga quelli che Hollywood potrebbe garantire con un adattamento. Pensavamo che il ruolo principale fosse di Hollywood e, se ti chiamavano per alzare il livello, ne eri entusiasta; oggi invece sono sempre più le aziende di videogiochi a pesare".
Il peso economico
Il peso economico di GTA è evidente anche dal debutto senza precedenti di Grand Theft Auto 6. Red Dead Redemption 2 ha superato gli 80 milioni di copie vendute, ma resta lontano dai 230 milioni di GTA 5, cifra che il suo successore mira a superare.
A otto anni dall'uscita di Red Dead Redemption 2, potrebbe essere un buon momento per riattivare il marchio, magari con qualcosa di congiunto tra i due medium.
Del resto anche quando un gioco ha successo alla pubblicazione, le vendite tendono a calare nel tempo, e un adattamento può in ogni caso riportare l'attenzione sulla serie. Un esempio è Fallout, che nel 2024 ha registrato un grande afflusso di nuovi giocatori dopo l'arrivo della serie su Prime Video. Comunque sia, questo è il momento di GTA 6, anche se immaginiamo che dietro le quinte qualcuno in Rockstar Games si stia già preparando a fare la mossa successiva.