Nel frattempo è già possibile raggiungere la pagina dedicata del Google Play Store e quella dell' App Store . Le versioni mobile erano state già avvistate su entrambi gli store a ottobre, con Netflix che aveva iniziato silenziosamente il soft launch in alcuni paesi in vista del rollout globale, che fortunatamente non si è fatto attendere a lungo.

Netflix ha annunciato la data di uscita delle versioni mobile di Monster Hunter Rise , il penultimo capitolo della celebre serie action GDR di Capcom. Il titolo sarà disponibile dal 24 novembre su iOS e Android per tutti gli abbonati al servizio.

Una seconda giovinezza per Rise?

Pubblicato nel 2021 su Nintendo Switch per poi approdare anche su PC, PlayStation e Xbox, Monster Hunter Rise è uno dei giochi di maggior successo di Capcom, avendo superato lo scorso mese le 20 milioni di copie vendute.

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Per chi non lo conoscesse, Monster Hunter Rise è un action GDR che mette i giocatori nei panni di un cacciatore incaricato di abbattere mostri giganteschi all'interno di ecosistemi ricchi di segreti e materiali da raccogliere. Le creature sconfitte forniscono risorse preziose da utilizzare per forgiare equipaggiamenti sempre più potenti, alimentando il classico ciclo di progressione che ha decretato il successo della serie.

Tra le principali novità introdotte da questo episodio troviamo gli Insetti filo, una meccanica che aumenta sensibilmente la libertà di movimento durante l'esplorazione e i combattimenti, consentendo di eseguire acrobazie aeree e tecniche speciali. A questi si affiancano i Canyne, compagni cavalcabili che velocizzano gli spostamenti sulle mappe e supportano il giocatore in battaglia insieme agli immancabili Felyne.

Le versioni mobile proposte da Netflix manterranno i contenuti dell'esperienza originale, ma includeranno anche alcune modifiche pensate per smartphone e tablet. Ad esempio, le missioni Sfida ed Evento potranno essere sbloccate semplicemente avanzando nell'avventura, mentre la funzione Recupero in battaglia selezionerà automaticamente l'oggetto più adatto in base alla salute e alle condizioni del cacciatore.

Capcom afferma inoltre di aver riprogettato completamente i controlli touch, realizzando configurazioni dedicate per ogni tipologia di arma e adattando le meccaniche alle peculiarità dei dispositivi mobili. Anche l'interfaccia è stata rivista per risultare più comoda sugli schermi touch, mentre la componente grafica è stata ottimizzata per offrire una resa naturale su smartphone e tablet con dimensioni e formati differenti.