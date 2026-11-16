Monster Hunter Outlanders ha superato i 10,2 milioni di dollari di ricavi attraverso gli acquisti in-app nelle prime due settimane di disponibilità. Il gioco di ruolo open world ambientato nell'universo della serie Capcom è stato pubblicato il 28 ottobre 2026 su dispositivi mobile, attraverso due versioni distribuite rispettivamente da Level Infinite, etichetta di Tencent, e Garena. Secondo i dati raccolti da AppMagic, le due edizioni hanno totalizzato complessivamente 5,1 milioni di download.