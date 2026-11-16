Monster Hunter Outlanders ha superato i 10,2 milioni di dollari di ricavi attraverso gli acquisti in-app nelle prime due settimane di disponibilità. Il gioco di ruolo open world ambientato nell'universo della serie Capcom è stato pubblicato il 28 ottobre 2026 su dispositivi mobile, attraverso due versioni distribuite rispettivamente da Level Infinite, etichetta di Tencent, e Garena. Secondo i dati raccolti da AppMagic, le due edizioni hanno totalizzato complessivamente 5,1 milioni di download.
Le due versioni
La versione di Tencent ha contribuito maggiormente ai ricavi, con circa 7,3 milioni di dollari generati a fronte di 2,2 milioni di download. Il risultato è legato soprattutto al mercato giapponese, responsabile del 79% degli incassi di questa edizione. Il Giappone, da solo, rappresenta quindi oltre la metà dei ricavi complessivi del gioco. Gli Stati Uniti costituiscono il secondo mercato più importante per Tencent, ma con una quota decisamente inferiore, pari al 13%.
La situazione è diversa per l'edizione distribuita da Garena, che ha ottenuto un numero maggiore di download, circa 2,9 milioni, ma ricavi inferiori, quantificati in 2,9 milioni di dollari. In questo caso, il mercato principale è Hong Kong, da cui proviene il 35% degli incassi, seguito da Taiwan con il 20% e dalla Corea del Sud con il 14%.
La versione Tencent aveva già raccolto 3,2 milioni di dollari nei primi cinque giorni dalla pubblicazione, entrando tra i giochi mobile con i maggiori ricavi da acquisti in-app nella settimana compresa tra il 26 ottobre e il primo novembre.
Un risultato promettente
Sommando i risultati delle due edizioni, Monster Hunter Outlanders diventa il secondo gioco mobile della serie ancora disponibile sugli store digitali per ricavi complessivi. Davanti a lui rimane Monster Hunter Now, sviluppato da Scopely, che dal debutto nel 2023 avrebbe accumulato circa 193,6 milioni di dollari. La distanza tra i due titoli è quindi ancora considerevole, nonostante il buon avvio della nuova produzione.
I risultati arrivano inoltre in un periodo positivo per Capcom. Nei dati finanziari relativi al semestre conclusosi il 30 settembre 2026, la società giapponese ha registrato una crescita generalizzata, con un incremento del 67,5% dell'utile ordinario, salito a 61,2 miliardi di yen, equivalenti a circa 387,2 milioni di dollari.