Il maestro Shinji Mikami , celebre per aver creato la serie Resident Evil e aver diretto produzioni come The Evil Within , potrebbe tornare sul mercato videoludico nel corso del 2027 con il primo progetto di Unbound , il suo nuovo studio. Stando alle dichiarazioni rilasciate durante un podcast giapponese lo scorso mese, il gioco sarebbe infatti previsto indicativamente per la metà del prossimo anno.

Le parole dello sviluppatore sono state riprese soltanto recentemente dall'account Twitter Genki. L'intervista originale è interamente in giapponese e non è disponibile una traduzione ufficiale, quindi da noi è passata inosservata. Si tratta comunque di un annuncio davvero concreto, visto che il 2027 è dietro l'angolo.

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Attorno a Unbound rimangono tuttavia parecchi aspetti poco chiari. La fondazione dello studio è diventata di dominio pubblico soltanto nel marzo 2026, ma il sito ufficiale indica il 2022 come anno di costituzione, anticipando quindi la partenza di Mikami da Tango Gameworks, lo studio responsabile di The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, dal quale si è separato nel 2023.