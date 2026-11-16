Il maestro Shinji Mikami, celebre per aver creato la serie Resident Evil e aver diretto produzioni come The Evil Within, potrebbe tornare sul mercato videoludico nel corso del 2027 con il primo progetto di Unbound, il suo nuovo studio. Stando alle dichiarazioni rilasciate durante un podcast giapponese lo scorso mese, il gioco sarebbe infatti previsto indicativamente per la metà del prossimo anno.
Le parole dello sviluppatore sono state riprese soltanto recentemente dall'account Twitter Genki. L'intervista originale è interamente in giapponese e non è disponibile una traduzione ufficiale, quindi da noi è passata inosservata. Si tratta comunque di un annuncio davvero concreto, visto che il 2027 è dietro l'angolo.
Attorno a Unbound rimangono tuttavia parecchi aspetti poco chiari. La fondazione dello studio è diventata di dominio pubblico soltanto nel marzo 2026, ma il sito ufficiale indica il 2022 come anno di costituzione, anticipando quindi la partenza di Mikami da Tango Gameworks, lo studio responsabile di The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, dal quale si è separato nel 2023.
I misteri di Mikami
C'è poi la questione di Kamuy, un'altra società che Mikami avrebbe fondato dopo Tango. Nel 2024, durante un programma televisivo, lo sviluppatore aveva dichiarato di voler abbandonare il genere survival horror per concentrarsi su produzioni dai cicli di sviluppo più brevi, affidando maggiori responsabilità ai giovani talenti. Non è chiaro se Kamuy sia stata successivamente rinominata Unbound oppure se si tratti di due realtà distinte.
Anche le dimensioni del progetto sono oggetto di informazioni contrastanti. Masato Kimura, storico collaboratore di Mikami, aveva descritto il gioco come un "titolo AAA destinato a un pubblico di fascia alta". Nell'intervista più recente, invece, Mikami avrebbe parlato di una produzione relativamente contenuta, una definizione che sembra allontanarsi dall'idea di un blockbuster ad alto budget.
Quindi, già le informazioni sono poche e queste poche sono anche contrastanti. Unbound è stata acquisita nel 2026 da Shift Up , lo studio sudcoreano conosciuto per Stellar Blade, che dovrebbe garantire alla nuova realtà un adeguato supporto finanziario.