La causa collettiva avviata negli Stati Uniti contro Samsung, SK Hynix e Micron per una presunta manipolazione dei prezzi e della disponibilità di memorie RAM potrà proseguire. Un giudice ha infatti respinto la richiesta delle tre aziende di archiviare il procedimento, presentata nel tentativo di bloccare le accuse relative a un possibile accordo per ridurre artificialmente l'offerta di componenti e mantenerne elevati i prezzi.

Consumatori sul piede di guerra La class action è stata depositata a giugno da un gruppo di consumatori privati e aziende e riguarda il ruolo che i tre principali produttori mondiali di memorie DRAM avrebbero avuto nell'attuale crisi del settore, ribattezzata dalla stampa internazionale "RAMageddon". Secondo i querelanti, Samsung, SK Hynix e Micron, che controllano quasi tutta la produzione mondiale di DRAM, avrebbero agito in modo coordinato per ridurre la disponibilità di memorie DDR3 e DDR4, provocando un aumento dei prezzi a carico degli acquirenti. Un altro elemento centrale dell'accusa riguarda la progressiva concentrazione della produzione sulle memorie HBM (High Bandwidth Memory), una particolare tipologia di DRAM impilata in più strati, caratterizzata da costi elevati e largamente utilizzata nei datacenter dedicati all'intelligenza artificiale. La maggiore attenzione verso questo mercato avrebbe contribuito a sottrarre capacità produttiva alle memorie tradizionali destinate ai consumatori.