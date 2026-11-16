La causa collettiva avviata negli Stati Uniti contro Samsung, SK Hynix e Micron per una presunta manipolazione dei prezzi e della disponibilità di memorie RAM potrà proseguire. Un giudice ha infatti respinto la richiesta delle tre aziende di archiviare il procedimento, presentata nel tentativo di bloccare le accuse relative a un possibile accordo per ridurre artificialmente l'offerta di componenti e mantenerne elevati i prezzi.
Consumatori sul piede di guerra
La class action è stata depositata a giugno da un gruppo di consumatori privati e aziende e riguarda il ruolo che i tre principali produttori mondiali di memorie DRAM avrebbero avuto nell'attuale crisi del settore, ribattezzata dalla stampa internazionale "RAMageddon". Secondo i querelanti, Samsung, SK Hynix e Micron, che controllano quasi tutta la produzione mondiale di DRAM, avrebbero agito in modo coordinato per ridurre la disponibilità di memorie DDR3 e DDR4, provocando un aumento dei prezzi a carico degli acquirenti.
Un altro elemento centrale dell'accusa riguarda la progressiva concentrazione della produzione sulle memorie HBM (High Bandwidth Memory), una particolare tipologia di DRAM impilata in più strati, caratterizzata da costi elevati e largamente utilizzata nei datacenter dedicati all'intelligenza artificiale. La maggiore attenzione verso questo mercato avrebbe contribuito a sottrarre capacità produttiva alle memorie tradizionali destinate ai consumatori.
La richiesta di archiviazione
Le tre società avevano chiesto l'archiviazione sostenendo che il procedimento riproponesse sostanzialmente una precedente indagine antitrust del 2018. Il giudice Noël Wise ha tuttavia respinto questa argomentazione, contestando anche la spiegazione secondo cui le aziende si limiterebbero a osservare attentamente le mosse della concorrenza in un mercato particolarmente competitivo. A questo proposito ha utilizzato un paragone piuttosto significativo: "Le loro argomentazioni somigliano più a falchi che volano in formazione, un'attività che normalmente i falchi non svolgono".
La causa sostiene inoltre che, in un mercato realmente competitivo, l'aumento dei prezzi avrebbe dovuto spingere almeno uno dei produttori ad aumentare la propria offerta per conquistare quote di mercato. Secondo i querelanti, questo non sarebbe avvenuto. La possibilità di nuovi concorrenti sarebbe poi estremamente limitata dagli enormi investimenti necessari per costruire stabilimenti produttivi, che possono costare decine di miliardi di dollari e richiedere anni di lavoro, oltre che dalla complessità tecnologica e dalle restrizioni commerciali statunitensi nei confronti della Cina.
È importante precisare che la decisione del giudice non equivale a una condanna e non dimostra che le tre aziende abbiano effettivamente concordato di manipolare il mercato. Significa soltanto che le accuse potranno essere esaminate nel corso del procedimento.