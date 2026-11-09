RAM Altman è uno script che manda una email al capo di OpenAI informandolo della RAM libera sul vostro PC

Per Sam Altman, CEO di OpenAI, la DRAM dovrebbe stare nei data center, non nei PC dei giocatori. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa, quando l'amministratore delegato ha espresso questa posizione durante il podcast Cheeky Pint. Secondo Altman, concentrare le risorse di memoria nei data center, anziché distribuirle nei computer degli utenti, sarebbe una soluzione più efficiente per rispondere alla crescente domanda di capacità di calcolo. Una posizione che non è passata inosservata sul web, dove non sono mancate diverse reazioni ironiche. Tra queste è presente uno script per Linux che "invia" ad Altman un'e-mail contenente un report dettagliato della RAM libera sul vostro PC. Un modo decisamente originale per tenerlo aggiornato sulle risorse di memoria che, secondo la sua visione, potrebbero trovare una collocazione migliore.

RAM avanzata? È tempo di informare Sam Lo script è stato sviluppato per puro divertimento da Iain Kay. Ovviamente, nessuna e-mail viene realmente inviata a Sam Altman: quando il programma rileva una quantità di RAM inutilizzata superiore alla soglia impostata, genera semplicemente un messaggio fittizio con un report dettagliato sull'utilizzo della memoria. "Secondo Sam Altman, la RAM viene utilizzata forse solo per il 5% del tempo. Ha definito 'davvero terribile' il fatto che la limitata disponibilità mondiale di DRAM venga tenuta nei computer personali. Così, ora, qualcuno provvede a tenerlo informato", si legge sul sito ufficiale del progetto. Vi lasciamo qualche screenshot per mostrarvi il contenuto di queste segnalazioni bizzarre. A rendere il tutto ancora più divertente ci pensa la sezione FAQ: Perché la soglia è fissata al 10%? Al di sotto di tale valore, il tuo computer ha già sofferto abbastanza

Questo progetto aiuta a risolvere la carenza di DRAM? No Sebbene non venga effettivamente inviata alcuna e-mail a Sam Altman (per fortuna, diremmo), lo script funziona comunque come un vero e proprio strumento di monitoraggio, in grado di rilevare e quantificare la memoria utilizzata e quella ancora disponibile. La vicenda ha attirato anche l'attenzione dello stesso Altman, che ha risposto con ironia cambiando il proprio nome sui social in "Ram Altman".