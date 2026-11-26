La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.47.4 di WhatsApp per Android, distribuita attraverso il Google Play Store. Il servizio sarebbe realizzato in collaborazione con 1Global e permetterebbe di acquistare pacchetti dati destinati a specifici Paesi e aree geografiche. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non può quindi essere utilizzata dagli utenti.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che potrebbe trasformare l'app in uno strumento utile anche per gestire la connettività durante i viaggi all'estero. La piattaforma sta infatti sviluppando un servizio per acquistare e attivare piani dati eSIM direttamente dall'applicazione , senza dover visitare il sito di un operatore telefonico o un negozio fisico.

Come funzioneranno le eSIM di WhatsApp

Il progetto prevede diverse tipologie di pacchetti, con piani dati a quantità prestabilita e opzioni con traffico illimitato. Gli utenti potranno cercare la destinazione inserendo il nome del Paese oppure consultare una selezione organizzata per mete popolari, nazioni, regioni e copertura globale. Una volta acquistato il pacchetto, WhatsApp installerà automaticamente la eSIM sul dispositivo. L'attivazione del piano avverrà quando lo smartphone si collegherà a una rete nel Paese di destinazione. L'app invierà una notifica per comunicare l'inizio della validità del pacchetto e indicare quando la connessione dati è diventata disponibile.

L'interfaccia di selezione del paese per l'eSIM

Un dettaglio importante riguarda la possibilità di mantenere attiva la propria SIM principale. La eSIM da viaggio servirà esclusivamente per la connessione a Internet, senza richiedere la sostituzione del numero telefonico utilizzato normalmente per chiamate e messaggi. Gli utenti potranno così continuare a utilizzare WhatsApp con il proprio account anche mentre sfruttano il traffico dati acquistato per il viaggio.

WhatsApp dovrebbe occuparsi anche della gestione dei pacchetti dopo l'acquisto. L'app avviserà gli utenti quando il traffico dati disponibile starà per esaurirsi oppure quando il piano sarà prossimo alla scadenza. Dalla stessa schermata utilizzata per acquistare la eSIM sarà possibile comprare un nuovo pacchetto, senza dover ripetere l'installazione.

La funzione si inserisce in una strategia più ampia di espansione dei servizi offerti dalla piattaforma. Come emerso da precedenti versioni beta, WhatsApp sta lavorando anche a una sezione per salvare e gestire metodi di pagamento e informazioni di fatturazione, così da velocizzare le transazioni direttamente dall'applicazione. L'obiettivo potrebbe essere quello di estendere progressivamente i servizi finanziari e commerciali oltre i mercati in cui sono già disponibili.

Al momento non esiste una data per la distribuzione delle eSIM in app. La funzione è ancora in sviluppo e WhatsApp non ha comunicato quando inizierà la distribuzione pubblica, né in quali Paesi sarà inizialmente disponibile. Anche i dettagli sui prezzi e sulle condizioni dei pacchetti non sono stati ancora resi noti. Se il progetto arriverà alla versione stabile, WhatsApp potrebbe diventare un punto di accesso anche per servizi che vanno oltre la messaggistica, dalla connettività internazionale ai pagamenti. Per ora, tuttavia, è prematuro considerare queste novità come un cambiamento già definito: si tratta di funzionalità in lavorazione, la cui disponibilità effettiva dipenderà dalle decisioni future di Meta.