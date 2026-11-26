I legali hanno parlato della "classica esagerazione" sulla qualità di un prodotto, e non di affermazioni specifiche di fatto. Nella loro ricostruzione, Guillemot stava cercando di rassicurare gli azionisti e la frase non aveva scopi di marketing .

"Il querelante non ha individuato una sola dichiarazione oggettiva sulla qualità del gioco che sia dimostrabilmente falsa , e tanto meno una che abbia visto o su cui abbia fatto affidamento nell'acquistare il gioco, come richiesto dal KCPA (il Kansas Consumer Protection Act)", ha spiegato l'avvocato di Ubisoft. La causa sostiene invece che Guillemot avrebbe dovuto sapere che le sue parole, accessibili a chiunque perché pronunciate durante una conferenza sugli utili, sarebbero state considerate credibili e veritiere, e che quindi vadano "oltre la semplice esagerazione".

Mari in burrasca

La frase di Guillemot nacque in risposta a una domanda degli investitori, che gli avevano chiesto se Ubisoft valutasse un modello free-to-play per il suo gioco di pirati in stile live service. "Vedrete che Skull and Bones è un gioco completo", disse il CEO. "È un gioco molto grande, e crediamo che le persone vedranno davvero quanto sia vasto e completo. È un gioco davvero pieno, tripla... quadrupla A, che darà risultati sul lungo periodo".

Dopo vari rinvii, Skull and Bones è uscito su PC, PS5 e Xbox Series X e S nel febbraio 2024, con un'accoglienza critica tiepida. La nostra recensione ha individuato delle qualità, ma non ha certo esaltato l'opera nel suo complesso, vittima di grinding eccessivo, una trama non proprio eccezionale e di personaggi privi di personalità. Ubisoft ha comunque supportato il gioco con diversi aggiormenti, che lo hanno arricchito in diversi modi.