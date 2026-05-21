Se vi interessa, il quadrupla A Skull and Bones su Steam costa solo 2,99 euro, il prezzo di un cappuccino

Il gioco di ruolo piratesco con combattimenti navali Skull and Bones è stato pubblicato a inizio 2024 dopo anni di sviluppo costellati di problemi, riavvii completi e da frasi roboanti come quella che lo definì un "quadrupla A". Bene, a due anni e mezzo dal lancio potete acquistarlo per soltanto 2,99 euro, in occasione del Festival dei Mari di Steam, che prevedi sconti e offerte su tutti giochi a tema marino (o con troppa acqua, per dirla in un altro modo).