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Se vi interessa, il quadrupla A Skull and Bones su Steam costa solo 2,99 euro, il prezzo di un cappuccino

Skull and Bones attualmente viene venduto a un prezzo irrisorio su Steam, in occasione del Festival dei Mari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/05/2026
Un timone di Skull and Bones
Skull and Bones
Skull and Bones
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Il gioco di ruolo piratesco con combattimenti navali Skull and Bones è stato pubblicato a inizio 2024 dopo anni di sviluppo costellati di problemi, riavvii completi e da frasi roboanti come quella che lo definì un "quadrupla A". Bene, a due anni e mezzo dal lancio potete acquistarlo per soltanto 2,99 euro, in occasione del Festival dei Mari di Steam, che prevedi sconti e offerte su tutti giochi a tema marino (o con troppa acqua, per dirla in un altro modo).

L'offerta

Andando più nel dettaglio, potete acquistare la versione base di Skull and Bones a 2,99 euro, come già detto, quella Deluxe Year 2 a 3,99 euro e quella Premium Year 2 il 5,99 euro.

Si tratta di un ottimo momento per provare Skull and Bones, visto che è stata appena avviata la stagione 1 dello Year 3, con il lancio del Galeone, il primo contenuto previsto.

Skull and Bones non è morto: il gioco piratesco promette una novità di gameplay che i fan chiedevano da anni Skull and Bones non è morto: il gioco piratesco promette una novità di gameplay che i fan chiedevano da anni

Skull and Bones su Steam

Per adesso, il prezzo ribassato e la nuova stagione non hanno fatto crescere sensibilmente il numero di giocatori attivi su Steam. Ossia, nell'ultimo periodo un aumento c'è stato, ma parliamo di un picco massimo di 1.771 giocatori, con una crescita inferiore a quelle registrate con il lancio delle stagioni precedenti. Considerando che il picco massimo del gioco è stato di 2.615, registrato al lancio, è chiaro che parliamo di numeri davvero bassi.

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