Final Fantasy 7 Revelation e Kingdom Hearts 4 figurano tra le produzioni più attese nell'intera storia del publisher giapponese, complice anche il lungo intervallo trascorso tra i rispettivi annunci e le finestre di lancio. Se da un lato il team di Final Fantasy arriverà a completare un'intera trilogia nello stesso arco di tempo impiegato dalla squadra di Kingdom Hearts per realizzare un solo capitolo , l'hype combinato per queste due uscite potrebbe trasformare il 2027 nell'anno più importante di sempre per Square Enix con effetti che si stanno già facendo sentire sul mercato.

Il forte entusiasmo attorno alla line-up prevista per il 2027, guidata da Final Fantasy 7 Revelation e Kingdom Hearts 4 , sta già generando benefici concreti per i conti di Square Enix, spingendo verso l'alto le vendite dei titoli più datati della compagnia grazie a una risposta massiccia da parte degli appassionati.

Il bilancio semestrale e le parole del presidente Takashi Kiryu

Nel presentare gli ultimi risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale, il presidente di Square Enix Takashi Kiryu ha infatti evidenziato come le vendite dei giochi già presenti a catalogo siano quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2023, prima che l'azienda avviasse il proprio "piano aziendale a medio termine".

Secondo Kiryu, il merito di questo balzo va ricercato nella sincronizzazione tra le campagne commerciali e le novità svelate sui grandi progetti in arrivo:

"Combinare promozioni sui prezzi e iniziative di marketing, con il supporto dell'analisi dei dati, in concomitanza con la pubblicazione di informazioni su titoli principali come Final Fantasy 7 Revelation e Kingdom Hearts 4, ha portato a un aumento delle vendite dei titoli a catalogo."

Sappiamo poi che Naoki Hamaguchi sta "spingendo" lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 e che è possibile anche un'edizione fisica. Se non dovesse venir rimandata, la nuova avventura di Sora sarà uno dei titoli di punta nella compagnia alla fine del 2027, mentre Final Fantasy 7 Revelation aprirà l'anno fiscale ad aprile.