Quanti trofei e obiettivi ha GTA 6? Un numero superiore a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, pare

Siamo ormai a dieci giorni di distanza dal lancio di GTA 6 e continuano ad arrivare frammenti di informazioni sull'attesissimo gioco-evento di Rockstar Games: in queste ore è emersa la notizia su quanti trofei e obiettivi sono previsti all'interno del titolo, ed è una quantità che sembra superiore a quella vista per GTA 5 e Red Dead Redemption 2, almeno al lancio.

Non è ancora nulla di ufficiale, considerando anche che il gioco non risulta ancora tracciato dai siti specializzati in raccolta di informazioni e guide sullo sblocco di trofei e obiettivi, ma il noto leaker TexFunz2, specializzato in datamining di titoli soprattutto appartenenti a Rockstar Games, pare abbia svelato l'informazione su X.

Il messaggio è stato poi cancellato, dunque non è facile stabilirne la veridicità, e l'informazioni ovviamente potrebbe rappresentare uno spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue se siete particolarmente sensibili alle anticipazioni su questioni anche poco attinenti alla narrazione.