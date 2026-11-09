Quanti trofei e obiettivi ha GTA 6? Un numero superiore a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, pare

Siamo ormai a dieci giorni di distanza dal lancio di GTA 6 e continuano ad arrivare frammenti di informazioni sull'attesissimo gioco-evento di Rockstar Games: in queste ore è emersa la notizia su quanti trofei e obiettivi sono previsti all'interno del titolo, ed è una quantità che sembra superiore a quella vista per GTA 5 e Red Dead Redemption 2, almeno al lancio.
Non è ancora nulla di ufficiale, considerando anche che il gioco non risulta ancora tracciato dai siti specializzati in raccolta di informazioni e guide sullo sblocco di trofei e obiettivi, ma il noto leaker TexFunz2, specializzato in datamining di titoli soprattutto appartenenti a Rockstar Games, pare abbia svelato l'informazione su X.
Il messaggio è stato poi cancellato, dunque non è facile stabilirne la veridicità, e l'informazioni ovviamente potrebbe rappresentare uno spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue se siete particolarmente sensibili alle anticipazioni su questioni anche poco attinenti alla narrazione.
Quantità e possibile composizione di trofei e obiettivi in GTA 6
In base a quanto riferito dal leaker, GTA 6 dovrebbe contenere 55 trofei su PS5, corrispondenti ad altrettanti obiettivi sbloccabili ("achievement") su Xbox Series X|S, ovvero una quantità che rientra negli standard di molti giochi tripla A ma superiore a quanto visto in precedenza nei titoli di Rockstar Games.
Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, dunque non ci sono informazioni più precise sull'essenza di questi obiettivi, ma è molto probabile che spazino in diversi ambiti dell'esperienza di gioco.
Possiamo aspettarci che solo una parte sia legata alla progressione nella storia, mentre molti potrebbero avere a che fare con performance e condizioni da raggiungere nell'esplorazione dell'open world, prendendo parte alle numerose attività alternative proposte.
Nessun riferimento a GTA Online?
Da notare che questi 55 trofei/obiettivi sembrano non comprendere l'attività multiplayer online, in base a quanto riferito dalle fonti: la questione è in effetti spiegabile dall'assenza di GTA Online al lancio di GTA 6, considerando che la piattaforma multiplayer verrà probabilmente introdotta solo in un secondo momento, sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali al riguardo.
GTA 5 conteneva 51 trofei e obiettivi al lancio, mentre Red Dead Redemption 2 arrivava a 52, ma il primo ricevette poi diversi altri elementi da sbloccare in seguito: con GTA Online il totale è arrivato infatti a 78.
In questi giorni abbiamo visto anche confezioni fisiche e poster di GTA 6 che svelano la necessità di ben 320 GB di spazio su SSD come richiesta per l'installazione e abbiamo saputo che i titoli di coda potrebbero durare oltre 80 minuti.