Captain Tsubasa 2: World Fighters per Nintendo Switch 2 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Captain Tsubasa 2: World Fighters per Nintendo Switch 2 a 46,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gioco di calcio arcade
Si tratta di un gioco che ti permetterà di sfidare gli amici sul campo, tra spettacolari azioni, 110 personaggi giocabili e nuove super mosse. Sono presenti inoltre 22 nazionali e oltre 150 filmati dedicati alle mosse da eseguire sul campo. Si tratta di un titolo ideale per chi vuole rivivere le partite di Holly e Benji, con una modalità Storia decisamente vasta e con tante aggiuntve interessanti.
Le mosse speciali sono rese molto bene, mentre il gameplay simula perfettamente le partite della serie, ma le continue interruzioni durante i match potrebbero non piacere a tutti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Captain Tsubasa 2: World Fighters. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.