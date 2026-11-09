Volete riparare vecchie console? ReStory: Chill Electronics Repairs è in offerta su Instant Gaming

Se vi piacciono le vecchie console e cercate un'esperienza rilassante lontana da ritmi frenetici e combattimenti, su Instant Gaming è disponibile ReStory: Chill Electronics Repairs per PC (Steam) a una cifra più conveniente rispetto a quella base. Il prezzo di listino ufficiale è di 20 euro, ma lo store propone una riduzione a catalogo del 37%, fissando il valore netto a 12,59 euro. Applicando l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto ammonta a 15,36 euro. Il calcolo si traduce in uno sconto effettivo del 23%, con un risparmio reale di 4,64 euro rispetto alla spesa standard. Per ottenere la chiave digitale e iniziare il download, potete utilizzare il box dedicato o cliccare su questo link .

Circuiti da riparare e atmosfere lo-fi: l'officina rilassante su Steam

Il titolo vi affida la gestione di un piccolo laboratorio di riparazioni d'altri tempi, specializzato nel rimettere in sesto apparecchi elettronici vintage e dispositivi d'epoca. Tra mangianastri, console portatili a 8 bit, giradischi, vecchie fotocamere analogiche e radio a transistor, ogni oggetto consegnato dai clienti porta con sé una storia personale legata ai ricordi di chi lo possiede. Attraverso brevi scambi di battute, lettere ritrovate nei vani batteria e dettagli nascosti tra le componenti, il lavoro manuale al bancone si intreccia con le vicende quotidiane degli abitanti del quartiere, costruendo un racconto intimo e malinconico.

La formula di gioco punta su una simulazione tattile priva di penalità o cronometri invadenti. Ogni dispositivo va smontato con cura: bisogna rimuovere le viti adatte, staccare le scocche esterne, soffiare via la polvere accumulata negli anni, sostituire condensatori bruciati e risaldare con precisione i contatti elettrici interrotti. L'esperienza fa largo uso di suoni d'ambiente ispirati all'ASMR, enfatizzando il clic meccanico dei tasti, il sibilo dello spray per circuiti e il ronzio degli strumenti di diagnostica, il tutto accompagnato da una colonna sonora con ritmi lo-fi pensata per favorire la concentrazione.

L'edizione in offerta comprende il gioco base completo per giocatore singolo. Riscattando il codice su Steam, il titolo si integra direttamente nella vostra libreria per sistemi Windows, con supporto ottimizzato sia per i movimenti fluidi del mouse nella manipolazione tridimensionale degli oggetti, sia per l'uso del gamepad, oltre alla sincronizzazione dei salvataggi tramite cloud e agli obiettivi sbloccabili Valve.