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Code Vein II per PS5 costa 30 € in meno su Amazon: ideale per chi ama i soulslike

Tra le offerte di Amazon troviamo Code Vein II per PS5 al prezzo minimo storico, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta del soulslike di Bandai Namco Entertainment.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/11/2026
Code Vein 2
Code Vein II
Code Vein II
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Su Amazon è attualmente disponibile Code Vein II per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un sistema di combattimento coinvolgente

Si tratta di un titolo soulslike in cui dovrai affrontare diversi nemici e prosciugare il loro sangue per utilizzare tante abilità diverse. Inoltre, è possibile personalizzare armi e abilità a proprio piacimento, adattandole allo stile di combattimento preferito. Si tratta di un gioco con un buon sistema di progressione del personaggio, essendo pieno di opzioni. A contribuire è il sistema di combattimento dinamico, oltre ad essere piuttosto vario.

Code Vein 2 ha un combattimento divertente
Code Vein 2 ha un combattimento divertente

Sappi, però, che il comparto tecnico è rimasto parecchio indietro. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Code Vein 2. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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