Due giochi per PlayStation Plus di novembre e dicembre sono stati annunciati in anticipo

Sony ha annunciato il prossimo arrivo di due giochi su PlayStation Plus Extra e Premium tra novembre e dicembre, in anticipo sulla comunicazione ufficiale dei nuovi titoli previsti per i suoi servizi in abbonamento.
Si tratta di due giochi che sembrano essere destinati a PlayStation Plus Extra in particolare, dunque disponibile anche per gli abbonati Premium, ecco di cosa si tratta:
- Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5) - Da novembre 2026
- Dynasty Warriors: Origins (PS5) - Da dicembre 2026
Il primo è dunque previsto arrivare con l'aggiornamento al catalogo di PlayStation Plus Extra di questo mese, che dovrebbe essere annunciato in via ufficiale questa settimana, mentre il secondo arriverà con i titoli di dicembre.
Due titoli destinati al catalogo PS Plus Extra, almeno in Giappone
Sony ha comunicato l'arrivo dei due nuovi giochi in un nuovo post sul blog ufficiale giapponese, che comprende anche l'annuncio della nuova PlayStation Portal Midnight Black prevista esclusivamente per tale territorio, che presenterà una novità riguardante la memoria interna.
Trattandosi di una comunicazione specificamente incentrata sul pubblico giapponese, è possibile che anche i due titoli annunciati possano essere collegati a tale sezione del PlayStation Plus, che occasionalmente presenta delle variazioni rispetto al catalogo occidentale.
Tuttavia, trattandosi di giochi di alto profilo e molto conosciuti anche altrove, è probabile che si tratti di aggiunte previste anche dalle nostre parti, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.
Dragon Quest 3 HD-2D e Dynasty Warriors: Origins
Dragon Quest 3 HD-2D è l'apprezzato remake del terzo capitolo della storica serie di Square Enix, lanciato prima dei remake del primo e secondo capitolo per seguire la corretta cronologia della storia, visto che Dragon Quest 3 mette in scena eventi che precedono in effetti gli altri due capitoli.
Come abbiamo riferito nella nostra recensione di Dragon Quest 3 HD-2D, si tratta di un buon rifacimento di un JRPG iconico, caratterizzato da buone innovazioni sul fronte della quality of life e un look molto affascinante ma che risulta comunque piuttosto antiquato al giorno d'oggi.
Tuttavia, risulta sicuramente molto interessante per chiunque voglia fare un tuffo nel passato riprovando l'esperienza originale ma arricchita dalla nuova estetica.
Dynasty Warriors: Origins è invece un altro gioco d'azione in stile musou da parte di Omega Force, che cerca però di introdurre qualcosa di nuovo nel sotto-genere ormai alquanto abusato, riuscendo in effetti a rilanciarlo in maniera interessante.
Come potete leggere nella nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins, il gioco sfrutta in maniera nuova il potenziale di questo peculiare sottogenere, introducendo elementi strategici che rendono il gameplay più profondo e un flusso della battaglia che risulta più coinvolgente, con una progressione più ragionata.