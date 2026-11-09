Due giochi per PlayStation Plus di novembre e dicembre sono stati annunciati in anticipo

Sony ha annunciato il prossimo arrivo di due giochi su PlayStation Plus Extra e Premium tra novembre e dicembre, in anticipo sulla comunicazione ufficiale dei nuovi titoli previsti per i suoi servizi in abbonamento.

Si tratta di due giochi che sembrano essere destinati a PlayStation Plus Extra in particolare, dunque disponibile anche per gli abbonati Premium, ecco di cosa si tratta:

Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5) - Da novembre 2026

Dynasty Warriors: Origins (PS5) - Da dicembre 2026

Il primo è dunque previsto arrivare con l'aggiornamento al catalogo di PlayStation Plus Extra di questo mese, che dovrebbe essere annunciato in via ufficiale questa settimana, mentre il secondo arriverà con i titoli di dicembre.