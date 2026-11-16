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PlayStation Plus è in sconto per il Black Friday da oggi, ma non per tutti

Sony propone anche gli sconti su PlayStation Plus da oggi, con i vari piani di abbonamento attualmente in promozione fino al 30 novembre ma con alcune distinzioni da fare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/11/2026
Il logo di PlayStation Plus

Tra le iniziative più interessanti del Black Friday di PlayStation ci sono anche gli sconti su PlayStation Plus, ma c'è un'importante distinzione da fare perché questa promozione non è proprio per tutti.

Gli sconti sui piani di abbonamento Essential, Extra e Premium di PlayStation Plus sono attivi da oggi, 16 novembre, ma sono rivolti esclusivamente a chi avvia un nuovo abbonamento, o comunque acquista un abbonamento senza averne uno già attivo al momento.

Per tutti coloro che invece hanno già un piano PlayStation Plus attivo è disponibile solo un upgrade scontato a Extra o Premium, mentre non è previsto alcuno sconto per allungare il piano attualmente in utilizzo.

Prezzi e sconti del Black Friday su PlayStation Plus

Sony ha rilanciato oggi, 16 novembre, i suoi sconti del Black Friday con un ampliamento generale delle offerte, che vede nuovi sconti su hardware e accessori e tanti altri applicati al catalogo di PlayStation Store, che ora comprendono anche vari titoli piuttosto recenti.

Da oggi partono anche i saldi sugli abbonamenti a PlayStation Plus, ma questi non si rivelano destinati a tutti, come si poteva in effetti capire anche dal modo in cui era formulato l'annuncio.

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In sostanza, gli sconti sugli abbonamenti a PlayStation Plus riguardano solo il piano di 12 mesi, e valgono per chi deve dare il via un nuovo abbonamento o riprenderne uno interrotto.

In questo caso, i prezzi e gli sconti applicati sono i seguenti, per quanto riguarda i piani da 12 mesi:

  • PlayStation Plus Essential - €57,59 invece di €71,99 (-20%)
  • PlayStation Plus Extra - €94,49 invece di €125,99 (-25%)
  • PlayStation Plus Premium - €101,83 invece di €151,99 (-33%)

Per coloro che hanno già un abbonamento attivo è possibile eventualmente effettuare il passaggio a un livello superiore sfruttando lo sconto.

La promozione in questione è valida da oggi fino al 30 novembre.

#PlayStation Plus
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