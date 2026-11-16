PlayStation Plus è in sconto per il Black Friday da oggi, ma non per tutti

Tra le iniziative più interessanti del Black Friday di PlayStation ci sono anche gli sconti su PlayStation Plus, ma c'è un'importante distinzione da fare perché questa promozione non è proprio per tutti.

Gli sconti sui piani di abbonamento Essential, Extra e Premium di PlayStation Plus sono attivi da oggi, 16 novembre, ma sono rivolti esclusivamente a chi avvia un nuovo abbonamento, o comunque acquista un abbonamento senza averne uno già attivo al momento.

Per tutti coloro che invece hanno già un piano PlayStation Plus attivo è disponibile solo un upgrade scontato a Extra o Premium, mentre non è previsto alcuno sconto per allungare il piano attualmente in utilizzo.