Visitiamo Hammerfell, la terra dei Redguard scelta per The Elder Scrolls VI: Sentinel

L'annuncio che The Elder Scrolls VI avrebbe avuto come sottotitolo Sentinel ha confermato quella che per molti era già una certezza, ossia che sarebbe stato ambientato nella provincia di Hammerfell, regione a nord ovest del continente di Tamriel. Confina a nord con High Rock e Skyrim, l'ambientazione di The Elder Scrolls V: Skyrim, e a est con Cyrodiil, ambientazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Per il resto è circondata dai mari: la Baia di Iliac a Nord e l'Abecean Sea a ovest e a sud.
La geografia di Hammerfell
Patria dei Redguard, Hammerfell offre un territorio molto più vario di quanto si pensi, nonostante la sua iconografia sia inevitabilmente collegata al Deserto di Alik'r. In generale, è un territorio molto aspro, con zone montuose fredde come Bangkorai e Craglorn, dove la vita è difficile e la popolazione è ridotta di numero. Non siamo ai livelli delle distese innevate di Skyrim, ma anche qui non c'è da scherzare quando si parla di sopravvivenza. Le città principali sono Dragonstar, situata a nord, importantissimo snodo per High Rock e Skyrim, e Sentinel, il "gioiello dell'Alik'r", nonché vecchia capitale del regno dei Redguard.
La regione offre davvero un po' di tutto a livello paesaggistico: spiagge lussureggianti collegate ad alcuni dei maggiori porti del continente, altopiani inospitali che corrono verso le montagne, catene montuose, oasi e quant'altro. Parliamo di un territorio geograficamente molto ricco, nonché uno dei più espansi a livello di mitologia, con una storia lunga e complessa.
Come tutte le province di Tamriel, ad Hammerfell è possibile incontrare esponenti di tutte le razze del continente. Allo stesso tempo è chiaro che il riferimento diretto a Sentinel nel sottotitolo significa soltanto una cosa: i Redguard avranno un ruolo di primo piano, come i Nord lo hanno avuto nel capitolo precedente ambientato a Skyrim. Del resto Sentinel è la loro capitale, quindi è inevitabile che sia così.
I Redguard sono dei guerrieri formidabili e degli abili navigatori, che nel mondo di The Elder Scrolls sono stati caratterizzati come dei corsari. Originari del continente perduto di Yokuda, vivono da migliaia di anni a Tamriel, dove si sono stabiliti inizialmente proprio nel Deserto di Alik'r. Nonostante non amino molto stare nei ranghi di eserciti regolari e abbiano una certa allergia per le regole, sono stati gli unici umani a non piegarsi ai Thalmor, una potente fazione di elfi alti che afferma di essere la proprietaria di Tamriel, contro cui i Redguard hanno continuato a combattere anche dopo che l'impero si è dichiarato sconfitto.
Le due principali fazioni in cui sono divisi, Corone e Antenati, solitamente impegnati a massacrarsi, hanno stretto un'alleanza strategica per sconfiggere il nemico. Nell'anno 180 della 4a era, che è vicinissimo al periodo in cui sarà ambientato il gioco, l'anno 206, i Thalmor e i Redguard hanno firmato il Secondo trattato di Stros M'kai con cui i primi hanno dichiarato la resa e lasciato la provincia, diventata nel frattempo autonoma. Nonostante l'accordo, le scaramucce tra le due fazioni sono continuate, soprattutto per mare. Comunque sia, nel gioco dovremmo trovarci a esplorare una regione fiorente, grazie non solo alla fine della guerra contro gli elfi, ma anche alla cessazione della guerra civile, che per anni ha frenato lo sviluppo interno.
Ipotesi sulla storia di Sentinel: una situazione politica complessa
Come avrete capito, oltre che da quello geografico, Hammerfell è molto complessa anche dal punto di vista politico, tanto che i fan stanno già ragionando sui possibili eventi intorno ai quali sarà incentrata la storia raccontata dal gioco, partendo da alcuni indizi, non per ultimo la vicinanza ai fatti narrati in Skyrim.
Considerate che Skyrim è ambientato nell'anno 201 della 4a era, circa 200 anni dopo i fatti di Oblivion, mentre Sentinel è ambientato 5 anni dopo Skyrim, come svelato dal teaser con l'annuncio del sottotitolo, quindi nel già riportato anno 206 della 4a era. Una delle ipotesi che va per la maggiore riguarda proprio la possibilità che il conflitto politico di Skyrim abbia riverberi anche nella regione di Hammerfell.
Ora, negli anni di The Elder Scrolls V l'impero comprende essenzialmente tre regioni: Cyrodiil, High Rock e parte di Skyrim, con Hammerfell che è ormai una regione autonoma. Precisamente, lo è diventata nell'anno 175 della 4a era dopo il rifiuto del Concordato Oro Bianco, che aveva sostanzialmente consegnato il controllo dell'Impero nelle mani dei già citati elfi alti. L'evento politico principale del quinto Elder Scrolls è la Ribellione dei Manto della Tempesta, che poteva risolversi in modo diverso (pro e contro l'impero) a seconda delle scelte del giocatore, con il protagonista del gioco, il Dragonborn, cui veniva chiesto di schierarsi da una parte o dall'altra.
Nel caso in cui Bethesda abbia reso canonica la vittoria dei Manto della Tempesta, in Sentinel l'Impero si troverebbe letteralmente diviso, dato che i territori di Cyrodiil e High Rock non sono collegati: passare via terra per Skyrim sarebbe praticamente impossibile, mentre la via marittima, pur praticabile, sarebbe alquanto difficoltosa dato che richiederebbe di partire dalla città di Anvil e percorrere la costa sud-occidentale di Hammerfell, non proprio sicurissima a causa della presenza di vari pericoli, primi fra tutti i Redguard e gli elfi stessi, che stanno lottando per il controllo delle rotte migliori. Insomma, uno degli scenari possibili per la storia di Sentinel potrebbe essere il tentativo dell'Impero di conquistare una parte di Hammerfell per creare un corridoio verso High Rock, anche se la sconfitta a Skyrim renderebbe difficile che abbia già le risorse necessarie per una simile impresa dopo così pochi anni.
Un'altra possibilità è più legata alle vicende interne di Hammerfell e riguarderebbe proprio il conflitto tra i Redguard e gli elfi alti per il controllo dell'Abecean Sea, che rappresenterebbe un focus completamente diverso rispetto a quello di Skyrim (anche se non è detto che le due linee narrative possano in qualche modo coesistere). In questo caso, l'ipotesi è fondata sul fatto che molti ritengono praticamente impossibile che non ci siano accenni a questo conflitto, che è caratterizzante dei rapporti tra le due fazioni, anche se è impossibile, in questa fase, determinare l'importanza che avrà nella storia principale (un tentativo di colpo di mano degli elfi alti?).
Infine, la terza ipotesi che va per la maggiore riguarda l'Ordine Psijic (un antico ordine monastico che ha come base l'isola di Artaeum, nell'arcipelago delle Isole Summerset) e la sua ossessione per le Vie degli Antichi. Alla fine del teaser appaiono dei simboli runici riconducibili all'Occhio di Magnus, artefatto magico visto in Skyrim in una quest che ha preso il nome dallo stesso, con cui era possibile diventare Arcimaghi e guidare l'Accademia di Winterhold, ossia il capo della Gilda dei maghi locale. Ora, è impossibile dire se in Sentinel l'Occhio di Magnus avrà un ruolo o se ci sarà qualcosa di collegato. Non è detto nemmeno che ci sia l'Ordine Psijic. Comunque sia, visto che quest'ultimo nutre un forte interesse per i viaggi nel tempo e che già in Skyrim si parlava di alcuni suoi esperimenti per tornare nel passato, l'ipotesi è che, nel caso in cui abbia un ruolo chiave nella storia, questa potrebbe coinvolgere proprio dei viaggi in altre epoche.
Giusto ribadire che quelle che abbiamo fatto sono soltanto ipotesi, quindi frutto di semplice speculazione nostra e della rete sulle poche informazioni disponibili. Quindi prendetele come tali. In questa fase, purtroppo, si può fare poco altro, visto che per avere informazioni ufficiali pare che passerà molto altro tempo.
Gli altri giochi in cui abbiamo visitato Hammerfell
Hammerfell non è una regione inedita per la serie Elder Scrolls. In realtà è già stata molto battuta e i giocatori l'hanno potuta visitare più volte, a partire da The Elder Scrolls: Arena, il primo capitolo della saga principale, risalente al 1994. A dirla tutta, Arena ha la mappa più grande della serie, visto che consente di visitare l'intera Tamriel. Ora, all'epoca il mondo di gioco era davvero spoglio e veniva generato proceduralmente all'infinito, tanto che il sistema era concepito espressamente per usare il viaggio rapido. Qualcuno su internet si è preso la briga di misurarlo, scoprendo che era grande all'incirca come l'Australia.
Tra le province visitabili c'era anche Hammerfell, che però mancava di dettagli negli esterni, a parte per alcuni elementi che determinavano l'atmosfera generale, come le texture del terreno e le piante da ambiente desertico. Chiaramente, era possibile visitare anche alcune città, compresa Sentinel. Come le altre aree urbane del gioco, era una mappa che veniva caricata a parte e appariva come formata da una manciata di edifici in stile medievale. A partire da Daggerfall, è stata rivista nello stile, assumendo tratti più arabeggianti.
Hammerfell è poi tornata in due giochi subito successivi ad Arena: il primo dei quali, The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996), era ambientato nei territori intorno alla Baia di Iliac. Quindi comprendeva la parte nord del territorio di Hammerfell e la parte più a sud del territorio di High Rock. La città di Sentinel era molto più grande di quella vista in Arena e comprendeva decine di edifici, tutti visitabili. Lo stile artistico era già stato rinnovato e rendeva meglio l'idea di una città desertica, patria di un popolo di navigatori come i Redguard. La mappa di Daggerfall era più piccola e dettagliata di quella di Arena, ma anche in questo caso la generazione procedurale degli elementi esterni alle grandi città e ai dungeon principali e la ridottissima profondità di campo, dovuta ai limiti dei sistemi da gioco di allora, non permisero di creare paesaggi particolarmente interessanti. Parliamo comunque di un territorio grande più o meno come il Regno Unito, che richiedeva ore per essere percorso in volo.
Hammerfell fu poi l'ambientazione esclusiva di The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998), un gioco d'azione in terza persona ambientato sull'isola di Stros M'Kai, uno snodo commerciale importantissimo, posizionata a sud ovest della regione, nell'Abecean Sea. Nei panni del Redguard Cyrus the Restless, nato a Sentinel, dovevamo scoprire che fine avesse fatto sua sorella Iszara, sparita da mesi, per poi addentrarci nei veleni della politica locale, fino a scoprire le macchinazioni di un principe Daedric, Clavicus Vile. Nonostante la qualità del gioco non fosse proprio elevatissima, era interessante perché permetteva di visitare l'intera isola, che sembrava una piccola Hammerfell per varietà del paesaggio.
Infine, abbiamo visitato Hammerfell nel gioco di ruolo d'azione in prima persona The Elder Scrolls Travels: Shadowkey. Ossia, l'hanno visitata i pochi che ci hanno giocato, visto che era un titolo esclusivo per Nokia N-Gage, uscito nel 2004 e non convertito per altri sistemi. Più precisamente, l'ambientazione è quella del Western Reach, al confine tra High Rock, Hammerfell e Skyrim. Nel caso, i giocatori hanno potuto esplorare la parte più montuosa e aspra della regione, compresa la capitale Dragonstar.
Da notare che recentemente è stato lanciato Shadowkey Reforged, un progetto di conversione creato usando l'IA, che consente di giocarci sui moderni PC in una versione nativa. Potete scaricarlo dalla pagina ufficiale. Chiaramente le risorse di gioco dovete mettercele voi, caricandole dalla vostra copia originale del gioco.
Infine, va citato The Elder Scrolls Online, titolo davvero interessante nel discorso Sentinel. Per quale motivo? Perché all'interno del gioco non esiste la mappa di Hammerfell. Ossia, alcuni dei suoi luoghi più caratteristici sono visitabili: Stros M'kai, l'Alik'r Desert, che comprende la città di Sentinel, Bangkorai (situata al confine con High Rock), Craglorn (situata al confine con Skyrim) e Hew's Bane, una penisola desertica situata a sud che ospita la Gilda dei Ladri. Prima che Bethesda ne svelasse il sottotitolo, molti hanno visto l'assenza della mappa completa di Hammerfell da ESO, come uno degli indizi dell'ambientazione di The Elder Scrolls VI. In effetti avrebbe senso che anche il celebre MMORPG venisse arricchito con l'intera regione quando il sesto capitolo della serie principale sarà reso disponibile, ma attualmente è davvero troppo presto per parlarne. La speranza è che non manchi troppo tempo per poterlo fare.