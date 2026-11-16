Visitiamo Hammerfell, la terra dei Redguard scelta per The Elder Scrolls VI: Sentinel

L'annuncio che The Elder Scrolls VI avrebbe avuto come sottotitolo Sentinel ha confermato quella che per molti era già una certezza, ossia che sarebbe stato ambientato nella provincia di Hammerfell, regione a nord ovest del continente di Tamriel. Confina a nord con High Rock e Skyrim, l'ambientazione di The Elder Scrolls V: Skyrim , e a est con Cyrodiil, ambientazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion . Per il resto è circondata dai mari: la Baia di Iliac a Nord e l'Abecean Sea a ovest e a sud.

La geografia di Hammerfell

Patria dei Redguard, Hammerfell offre un territorio molto più vario di quanto si pensi, nonostante la sua iconografia sia inevitabilmente collegata al Deserto di Alik'r. In generale, è un territorio molto aspro, con zone montuose fredde come Bangkorai e Craglorn, dove la vita è difficile e la popolazione è ridotta di numero. Non siamo ai livelli delle distese innevate di Skyrim, ma anche qui non c'è da scherzare quando si parla di sopravvivenza. Le città principali sono Dragonstar, situata a nord, importantissimo snodo per High Rock e Skyrim, e Sentinel, il "gioiello dell'Alik'r", nonché vecchia capitale del regno dei Redguard.

La regione offre davvero un po' di tutto a livello paesaggistico: spiagge lussureggianti collegate ad alcuni dei maggiori porti del continente, altopiani inospitali che corrono verso le montagne, catene montuose, oasi e quant'altro. Parliamo di un territorio geograficamente molto ricco, nonché uno dei più espansi a livello di mitologia, con una storia lunga e complessa.

Come tutte le province di Tamriel, ad Hammerfell è possibile incontrare esponenti di tutte le razze del continente. Allo stesso tempo è chiaro che il riferimento diretto a Sentinel nel sottotitolo significa soltanto una cosa: i Redguard avranno un ruolo di primo piano, come i Nord lo hanno avuto nel capitolo precedente ambientato a Skyrim. Del resto Sentinel è la loro capitale, quindi è inevitabile che sia così.

La mappa di Tamriel

I Redguard sono dei guerrieri formidabili e degli abili navigatori, che nel mondo di The Elder Scrolls sono stati caratterizzati come dei corsari. Originari del continente perduto di Yokuda, vivono da migliaia di anni a Tamriel, dove si sono stabiliti inizialmente proprio nel Deserto di Alik'r. Nonostante non amino molto stare nei ranghi di eserciti regolari e abbiano una certa allergia per le regole, sono stati gli unici umani a non piegarsi ai Thalmor, una potente fazione di elfi alti che afferma di essere la proprietaria di Tamriel, contro cui i Redguard hanno continuato a combattere anche dopo che l'impero si è dichiarato sconfitto.

Le due principali fazioni in cui sono divisi, Corone e Antenati, solitamente impegnati a massacrarsi, hanno stretto un'alleanza strategica per sconfiggere il nemico. Nell'anno 180 della 4a era, che è vicinissimo al periodo in cui sarà ambientato il gioco, l'anno 206, i Thalmor e i Redguard hanno firmato il Secondo trattato di Stros M'kai con cui i primi hanno dichiarato la resa e lasciato la provincia, diventata nel frattempo autonoma. Nonostante l'accordo, le scaramucce tra le due fazioni sono continuate, soprattutto per mare. Comunque sia, nel gioco dovremmo trovarci a esplorare una regione fiorente, grazie non solo alla fine della guerra contro gli elfi, ma anche alla cessazione della guerra civile, che per anni ha frenato lo sviluppo interno.