In vista di Evercold, Final Fantasy 14 prova a riconquistare i giocatori con nuove iniziative

Dopo il recente rinvio, i giocatori dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter provare Final Fantasy 14: Evercold . Nel frattempo, Square Enix ha annunciato alcune iniziative per intrattenere la community e convincere i veterani a tornare in gioco.

Le iniziative di Road to Evercold

Come sapete, Evercold ha subito un rinvio di quattro settimane e la sua uscita è ora prevista per il 23 febbraio 2027. Fortunatamente, ormai non manca molto al debutto della nuova espansione, ma nel frattempo Square Enix ha deciso di presentare "Road to Evercold", un'iniziativa pensata per incentivare il ritorno dei giocatori che si sono presi una pausa e prepararli all'arrivo dei nuovi contenuti. La prima iniziativa riguarda la campagna di accesso gratuito più lunga nella storia di Final Fantasy 14. Gli ex giocatori che soddisfano determinati requisiti potranno infatti tornare a Eorzea per un massimo di 30 giorni senza dover pagare l'abbonamento mensile.

Per partecipare è necessario aver già acquistato e registrato una versione completa del gioco, non avere tempo di gioco residuo e aver lasciato scadere l'abbonamento o il periodo gratuito da almeno 150 giorni. La promozione è disponibile dal 16 novembre 2026 al 14 gennaio 2027. La seconda iniziativa riguarda un nuovo oggetto acquistabile sullo store ufficiale, chiamato Tales of Adventure: Winter's Prelude, proposto al prezzo promozionale di 10 dollari. Il suo utilizzo permette di completare automaticamente tutte le missioni della storia principale comprese tra la patch 6.1 e la 7.4.

The Road to Evercold è pensato per preparare i giocatori alla nuova espansione

Per usufruirne è necessario aver completato Endwalker e avere almeno un personaggio al livello 90. Si tratta quindi di una soluzione pensata soprattutto per i veterani che desiderano recuperare più rapidamente i contenuti delle ultime espansioni senza dover affrontare nuovamente l'intero percorso narrativo. Infine, Square Enix ha pensato anche ai giocatori che non hanno mai abbandonato Eorzea, prevedendo un pacchetto di ricompense come ringraziamento per la loro fedeltà.

Il regalo comprende 10 Wrapped Gifts, pacchetti sorpresa che possono contenere diversi oggetti, e 5 Gold Chocobo Feathers, ovvero piume speciali scambiabili con alcuni NPC per ottenere ulteriori ricompense. Per riceverlo è necessario aver avuto del tempo di gioco attivo a partire dal 17 agosto 2026 e accedere al gioco entro la manutenzione che precederà la patch 8.0.