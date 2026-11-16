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I ReDead di Zelda: Ocarina of Time remake erano inizialmente così spaventosi che sono stati modificati

Dal producer veniamo a sapere un particolare retroscena nello sviluppo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake, i cui ReDead evidentemente sono stati rielaborati in corsa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/11/2026
Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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In una recente intervista, il producer Hidemaro Fujibayashi ha spiegato che i ReDead nel remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 sono stati modificati perché la prima versione risultava davvero troppo spaventosa.

Nonostante non si possa proprio definire horror, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha sempre avuto i suoi momenti inquietanti, che forse emergevano con maggiore impatto proprio a causa del contrasto con l'atmosfera generalmente molto diversa del gioco.

Dead Hand, Skulltula, Wallmaster: Nintendo sembra aver voluto spaventare i giocatori anche più del dovuto, inserendo queste minacce in maniera piuttosto improvvisa e cogliendo tutti impreparati, ma tra questi forse i ReDead sono quelli che rimangono maggiormente impressi.

Gli zombie di Zelda

Ovviamente quanto segue può rappresentare spoiler, dunque evitate di leggere se non conoscete nulla di Ocarina of Time e volete evitare anticipazioni.

Un ReDead in The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake
Un ReDead in The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake

Dopo il salto temporale, l'area circostante il Castello di Hyrule appare decisamente diversa, e disseminati all'interno di questo mondo oscuro possiamo incappare in vari ReDead.

Sono creature particolarmente inquietanti: simili a zombie, sembrano rimanere immobili ma se ci si avvicina possono attaccare velocemente, immobilizzando Link con il loro terribile grido e risultando sicuramente tra i nemici più spaventosi nella storia di Zelda.

Una rielaborazione fin troppo inquietante

Con il redesign generale di nemici e scenari effettuato con il remake, anche i ReDead di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 sono stati riprogettati, inizialmente cercando di renderli ancora più inquietanti.

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"Con questo remake, la grafica è stata notevolmente migliorata, e così il ReDead - il suono, la grafica e i movimenti - è risultato davvero, davvero spaventoso", ha spiegato Fujibayashi in un'intervista pubblicata da GameSpot.

Il producer ha però spiegato che il team alla fine ha giudicato eccessiva questa deriva horror: volendo mantenersi fedele all'esperienza originale, era necessario trovare un maggiore bilanciamento degli elementi, e i ReDead sono stati "alleggeriti" di alcune caratteristiche che li rendevano fin troppo spaventosi e forse squilibrati in questo senso rispetto al resto del mondo di gioco.

"Ci siamo detti Ricordiamo che vogliamo mantenere intatta l'esperienza originale e, tenendo conto di questo, forse ci siamo spinti un po' troppo oltre, quindi cerchiamo di moderare un po' i toni".

Nel frattempo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2.

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