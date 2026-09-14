Ecco quanto ha venduto ReStory, in arrivo un aggiornamento gratuito il 21 settembre

Le vendite complessive di ReStory hanno superato le 500.000 unità , come annunciato da tinyBuild e dal team di sviluppo Mandragora durante un evento dedicato alle novità dell'editore. Ad accompagnare il traguardo arriva anche la notizia di un aggiornamento gratuito , previsto per il 21 settembre, che introdurrà un nuovo dispositivo da riparare e un nuovo cliente.

Gestire un negozio

In ReStory il giocatore gestisce un negozio di riparazioni elettroniche ambientato nel Giappone di inizio anni Duemila, con la possibilità di rimettere a nuovo oggetti iconici dell'epoca: telefoni cellulari, console (incluse quelle Atari con licenza ufficiale), portatili, cuccioli digitali, elettrodomestici, lettori musicali, fotocamere e molto altro. Ogni riparazione è accompagnata dalle storie personali dei clienti, con decisioni che influenzano lo sviluppo della trama.

Il gameplay unisce meccaniche di riparazione tattili a un'atmosfera rilassante e alla gestione dell'attività commerciale, il tutto popolato da un cast di personaggi memorabili. Si fa crescere l'attività svitando, pulendo, saldando, riverniciando e assemblando i dispositivi per ripararli, mentre i pezzi di ricambio mancanti possono essere acquistati tramite un browser web interno al gioco dal sapore vintage. Le conversazioni con i clienti e le storie che raccontano incidono sia sulle loro vicende personali sia sull'andamento del negozio, attraverso una narrazione non lineare.

Particolarmente rilevante la collaborazione con Atari, che ha concesso in licenza diverse console storiche, tra cui Atari 2600 e Jaguar, rendendole riparabili all'interno del gioco.