Il nuovo trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters presenta le modalità single player e multiplayer

Oltre a rivivere alcuni dei momenti più iconici della serie originale, sarà possibile affrontare anche una storia completamente inedita, con sfide impegnative e una serie di match opzionali che ci metteranno alla guida delle nazionali rivali.

Il video si apre con un ricco editor per la creazione dei personaggi , grazie al quale potremo realizzare il nostro calciatore personalizzato, intervenendo sia sull'aspetto fisico sia su statistiche e abilità. Il personaggio entrerà a far parte della nazionale giapponese al fianco di Tsubasa (Holly) e degli altri protagonisti nella modalità storia, che ripercorre una versione rinnovata dell'arco World Youth del manga e dell'anime.

Bandai Namco e Tamsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters dedicato alle varie modalità disponibili nel gioco, tra singleplayer, multiplayer ed extra.

Multiplayer ed extra

Accanto alla modalità singleplayer, Captain Tsubasa 2: World Fighters propone una modalità Versus, che permette di sfidare amici tramite multiplayer locale o lobby online private, oppure di competere contro giocatori di tutto il mondo nelle partite rapide e classificate.

Non manca una modalità allenamento, utile per prendere confidenza con le meccaniche e perfezionare le tecniche, e una galleria dove rivedere filmati, ascoltare le musiche e consultare i profili dei personaggi.

Captain Tsubasa 2: World Fighters sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 28 agosto. E se questo trailer non vi è bastato, proprio oggi abbiamo pubblicato il nostro provato con le prime impressioni sul gioco.