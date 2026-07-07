Il nuovo trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters presenta le modalità single player e multiplayer

Bandai Namco e Tamsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters dedicato alle varie modalità disponibili nel gioco, tra singleplayer, multiplayer ed extra.
Il video si apre con un ricco editor per la creazione dei personaggi, grazie al quale potremo realizzare il nostro calciatore personalizzato, intervenendo sia sull'aspetto fisico sia su statistiche e abilità. Il personaggio entrerà a far parte della nazionale giapponese al fianco di Tsubasa (Holly) e degli altri protagonisti nella modalità storia, che ripercorre una versione rinnovata dell'arco World Youth del manga e dell'anime.
Oltre a rivivere alcuni dei momenti più iconici della serie originale, sarà possibile affrontare anche una storia completamente inedita, con sfide impegnative e una serie di match opzionali che ci metteranno alla guida delle nazionali rivali.
Multiplayer ed extra
Accanto alla modalità singleplayer, Captain Tsubasa 2: World Fighters propone una modalità Versus, che permette di sfidare amici tramite multiplayer locale o lobby online private, oppure di competere contro giocatori di tutto il mondo nelle partite rapide e classificate.
Non manca una modalità allenamento, utile per prendere confidenza con le meccaniche e perfezionare le tecniche, e una galleria dove rivedere filmati, ascoltare le musiche e consultare i profili dei personaggi.
Captain Tsubasa 2: World Fighters sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 28 agosto. E se questo trailer non vi è bastato, proprio oggi abbiamo pubblicato il nostro provato con le prime impressioni sul gioco.