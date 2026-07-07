iPhone 16e è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è praticamente un candidato best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di iPhone 16e: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 499€ (minimo storico). L'acquisto è effettuabile anche a rate. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: iPhone 16e rappresenta una proposta equilibrata per chi cerca un dispositivo moderno, potente e resistente, con tutte le caratteristiche tipiche dell'ecosistema Apple. Lo smartphone dispone della certificazione IP68, che garantisce una maggiore protezione contro polvere e acqua. Il design è caratterizzato da uno spessore contenuto di appena 7,8 mm.