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iPhone 16e è al suo minimo storico su Amazon: a queste cifre è praticamente un candidato best buy

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di iPhone 16e fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/07/2026
iPhone 16e

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di iPhone 16e: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 499€ (minimo storico). L'acquisto è effettuabile anche a rate. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: iPhone 16e rappresenta una proposta equilibrata per chi cerca un dispositivo moderno, potente e resistente, con tutte le caratteristiche tipiche dell'ecosistema Apple. Lo smartphone dispone della certificazione IP68, che garantisce una maggiore protezione contro polvere e acqua. Il design è caratterizzato da uno spessore contenuto di appena 7,8 mm.

Ulteriori dettagli su questo iPhone

Il dispositivo integra un display da 6,1" con tecnologia Super Retina XDR OLED, capace di offrire immagini dettagliate, colori intensi e un'elevata qualità visiva. La risoluzione di 1170 x 2532 pixel assicura una definizione elevata, mentre il supporto HDR10 migliora la resa dei contenuti multimediali. Sotto la scocca troviamo il processore Apple A18 realizzato con processo produttivo a 3 nm, accompagnato da 8 GB di RAM.

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Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.6, progettata per catturare immagini luminose e dettagliate anche in condizioni difficili. La fotocamera frontale da 12 megapixel permette invece di realizzare selfie di qualità e videochiamate nitide. La connettività è completata dal supporto a Bluetooth 5.3.

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