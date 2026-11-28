Nel messaggio pubblicato online, lo studio britannico ha dichiarato di aver dovuto concentrare le proprie risorse sulle piattaforme considerate prioritarie , citando le difficoltà tecniche e i costi legati allo sviluppo della nuova versione del gioco, il che evidentemente ha portato gli sviluppatori a dover rinunciare alla versione Xbox.

Per chi se lo fosse perso, Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition è una riedizione dell'apprezzato platform pubblicato originariamente nel 2019 . Oltre a un comparto tecnico aggiornato, questa versione include miglioramenti alla qualità della vita, nuove opzioni di accessibilità e alcuni ritocchi al bilanciamento pensati per rendere l'esperienza più accessibile ai nuovi giocatori senza alterarne la struttura originale. Chi possiede una copia della versione originale potrà fare l'upgrade alla Definitive Edition gratuitamente.

L'assenza di una versione Xbox Series X|S di Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition non è passata inosservata. Dopo aver svelato che la riedizione sarà disponibile il 15 solo su PC, PS5 e Nintendo Switch 2, Playtonic si è trovata a dover rispondere alle critiche di una parte della community Xbox, spiegando pubblicamente le ragioni della scelta. Una spiegazione che, come vedremo, non sembra però aver contribuito a rasserenare gli animi.

La risposta di Playtonic non è stata apprezzata da molti fan

"Abbiamo dovuto dare priorità ai nostri sforzi a causa delle sfide tecniche e dei costi richiesti dalla realizzazione di questa versione aggiornata", ha spiegato Playtonic, aggiungendo di non poter attualmente impegnarsi nel supporto di ulteriori piattaforme. Lo studio ha inoltre precisato che, per un team di dimensioni ridotte, il costo necessario per pubblicare l'edizione definitiva su altre console "non è sostenibile in questo momento".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sebbene il comunicato non entri nei dettagli, molti utenti hanno interpretato queste parole come un riferimento al rapporto fra i costi del porting e il potenziale ritorno economico dell'operazione. Il gioco originale, pubblicato nel 2019, era infatti arrivato contemporaneamente su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Proprio questa circostanza ha alimentato il malcontento di alcuni giocatori Xbox, che hanno commentato il post di Playtonic accusando lo studio di trascurare parte del pubblico che aveva sostenuto il progetto su Xbox One. Sui social non sono mancati commenti particolarmente critici, con alcuni utenti che hanno definito la decisione uno schiaffo ai fan della piattaforma Microsoft e hanno minacciato di non acquistare più i futuri giochi dello studio.

Al momento Playtonic non ha lasciato intendere che una versione Xbox Series X|S possa arrivare in un secondo momento. Anzi, nel messaggio pubblicato dalla società si parla esplicitamente dell'impossibilità di supportare piattaforme aggiuntive "per il prossimo futuro", lasciando poche speranze a chi attendeva un annuncio nei prossimi mesi.