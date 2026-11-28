Stranger Than Heaven può essere considerato un erede spirituale di Yakuza e Like a Dragon, anche se sotto diversi aspetti adotta un approccio completamente diverso. Se da una parte troviamo combattimenti frenetici e adrenalinici, dall'altra il nuovo progetto di RGG Studio punta su un sistema più lento e realistico. Una scelta che potrebbe non convincere tutti i giocatori, ma che il director Masayoshi Yokoyama difende con convinzione, spiegando la filosofia che si nasconde dietro questa particolare direzione.
Un combattimento fuori dagli schemi
Partiamo da una rapida spiegazione, così da chiarire meglio il funzionamento del sistema. A differenza degli altri giochi dello studio, Stranger Than Heaven propone un sistema di combattimento più realistico, basato su comandi distinti per ciascun braccio. Premendo il pulsante dorsale sinistro (L1 o LB), Makoto Daito esegue un jab rapido con il braccio sinistro, mentre utilizzando il grilletto destro (R2 o RT) sferra un pugno più potente con il destro. Nulla di particolarmente complicato, ma dal punto di vista delle meccaniche può risultare insolito per chi è abituato a sferrare pugni premendo ripetutamente un unico tasto. Per Yokoyama, tuttavia, un sistema del genere è del tutto naturale e intuitivo: rientra, anzi, nel concetto di "buon senso".
Le sue dichiarazioni sono state riportate dalla rivista Edge. "Se non hai mai toccato un controller prima d'ora, non hai alcuna idea preconcetta, quindi penso che sia abbastanza ovvio che, premendo il pulsante sinistro, ci si aspetti che il personaggio si muova verso sinistra". Per il director, la questione è un po' come chiedersi perché i jeans sono blu: qualcosa che tendiamo a dare per scontato, ma che può diventare il punto di partenza per mettere in discussione le convenzioni e, di conseguenza, dare vita a qualcosa di originale.
"Nessuno ci pensa davvero. Ma credo che chi si pone queste domande - chi mette in dubbio tutto ciò che vede e si chiede: 'Perché è così?' - sia, ne sono convinto, un creatore di giochi nato".
Un sistema di combattimento che cresce insieme al protagonista
Yokoyama aveva già spiegato in precedenza che il sistema di combattimento di Stranger Than Heaven non è un semplice elemento di gameplay, ma uno strumento fondamentale per raccontare in modo immersivo la storia di Makoto Daito. Il protagonista, infatti, non è un combattente particolarmente abile: i giocatori dovranno quindi migliorare insieme a lui, sviluppando le proprie capacità man mano che la storia procede.
"Vogliamo raccontare la storia di Daito attraverso il nostro sistema di combattimento", aveva dichiarato. "All'inizio del gioco, Makoto è piuttosto giovane e non è un gran combattente - questa storia ti accompagna attraverso 50 anni della sua vita - proprio come quando il giocatore inizia il gioco, nemmeno lui sarà ancora molto abile con i sistemi. Speriamo quindi che, interpretando questo personaggio nel corso degli anni, il giocatore stesso cresca insieme a lui".
Stranger Than Heaven si presenta quindi come un progetto ambizioso, con diversi elementi che lasciano ben sperare. Potrebbe rivelarsi una delle storie più mature mai raccontate dallo studio, sostenuta da un impianto di gioco interessante e da un buon equilibrio tra attività principali e secondarie.
Durante la nostra prova, tuttavia, abbiamo notato che il sistema di combattimento necessita ancora di qualche rifinitura e appare tecnicamente piuttosto acerbo. Nel complesso, le premesse restano comunque interessanti. Per saperne di più, potete leggere il nostro articolo dedicato alle prime impressioni dopo aver provato il gioco. Se invece volete un approfondimento più tecnico, potete consultare il nostro articolo dedicato al combattimento.