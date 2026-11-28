Stranger Than Heaven può essere considerato un erede spirituale di Yakuza e Like a Dragon, anche se sotto diversi aspetti adotta un approccio completamente diverso. Se da una parte troviamo combattimenti frenetici e adrenalinici, dall'altra il nuovo progetto di RGG Studio punta su un sistema più lento e realistico . Una scelta che potrebbe non convincere tutti i giocatori, ma che il director Masayoshi Yokoyama difende con convinzione, spiegando la filosofia che si nasconde dietro questa particolare direzione.

Un combattimento fuori dagli schemi

Partiamo da una rapida spiegazione, così da chiarire meglio il funzionamento del sistema. A differenza degli altri giochi dello studio, Stranger Than Heaven propone un sistema di combattimento più realistico, basato su comandi distinti per ciascun braccio. Premendo il pulsante dorsale sinistro (L1 o LB), Makoto Daito esegue un jab rapido con il braccio sinistro, mentre utilizzando il grilletto destro (R2 o RT) sferra un pugno più potente con il destro. Nulla di particolarmente complicato, ma dal punto di vista delle meccaniche può risultare insolito per chi è abituato a sferrare pugni premendo ripetutamente un unico tasto. Per Yokoyama, tuttavia, un sistema del genere è del tutto naturale e intuitivo: rientra, anzi, nel concetto di "buon senso".

Le sue dichiarazioni sono state riportate dalla rivista Edge. "Se non hai mai toccato un controller prima d'ora, non hai alcuna idea preconcetta, quindi penso che sia abbastanza ovvio che, premendo il pulsante sinistro, ci si aspetti che il personaggio si muova verso sinistra". Per il director, la questione è un po' come chiedersi perché i jeans sono blu: qualcosa che tendiamo a dare per scontato, ma che può diventare il punto di partenza per mettere in discussione le convenzioni e, di conseguenza, dare vita a qualcosa di originale.

"Nessuno ci pensa davvero. Ma credo che chi si pone queste domande - chi mette in dubbio tutto ciò che vede e si chiede: 'Perché è così?' - sia, ne sono convinto, un creatore di giochi nato".