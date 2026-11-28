Mancano pochi giorni ai The Game Awards 2026, l'evento condotto da Geoff Keighley che premierà i migliori giochi dell'anno e offrirà uno sguardo al futuro dell'industria. Ecco quando seguire la diretta, dove votare e quali annunci aspettarsi.

Manca ormai pochissimo all'appuntamento con i The Game Awards 2026, l'evento ideato e condotto da Geoff Keighley che ogni anno celebra i migliori videogiochi degli ultimi dodici mesi e offre uno sguardo sul futuro dell'industria. Nel corso del tempo, però, la manifestazione si è trasformata in molto più di una semplice cerimonia di premiazione: oltre a incoronare il Game of the Year, rappresenta uno dei palcoscenici più importanti per annunci, trailer e sorprese provenienti dai principali studi di sviluppo e publisher del mondo, al punto che per molti spettatori le novità mostrate sul palco finiscono quasi per rubare la scena ai premi stessi. L'edizione di quest'anno si preannuncia particolarmente interessante grazie a una line-up di candidati di altissimo livello, con GTA 6, Control Resonant e Resident Evil Requiem a guidare il numero complessivo delle candidature, ma anche per le inevitabili aspettative legate ai possibili annunci che accompagneranno la serata. Vediamo dunque tutto quello che c'è da sapere in vista dei The Game Awards 2026: quando e come seguire la diretta, dove votare i vostri giochi preferiti e quali sono i principali protagonisti dell'evento.

Quando si svolgono i The Game Awards 2026? I The Game Awards 2026 si svolgeranno giovedì 10 dicembre presso il Peacock Theater di Los Angeles. Come da tradizione, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo e includerà la cerimonia di premiazione, annunci e trailer delle produzioni più attese dei prossimi mesi. Per il pubblico italiano, l'appuntamento sarà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. Il pre-show prenderà il via all'1:30 del mattino, mentre la cerimonia principale inizierà circa mezz'ora più tardi e proseguirà per diverse ore. Non è stata comunicata una durata ufficiale, ma prendendo come riferimento le edizioni precedenti è lecito aspettarsi una maratona di circa tre ore o tre ore e mezza, pre-show incluso. In altre parole, chi vorrà seguire l'evento dall'inizio alla fine dovrà probabilmente mettere in conto una notte quasi insonne.

Dove vedere l'evento in streaming Come ogni anno, i The Game Awards possono essere seguiti attraverso numerose piattaforme. Il modo migliore per vivere la serata? Ovviamente in compagnia di Multiplayer.it! Anche per l'edizione 2026 la redazione sarà infatti in prima linea sul nostro canale Twitch per commentare premi, annunci e sorprese insieme alla community, accompagnando gli spettatori per l'intera durata dell'evento con analisi, impressioni a caldo e reazioni ai trailer più importanti. Se siete a Roma potrete seguire con noi l'evento in una speciale serata al White Rabbit. Ne volete sapere di più? Leggete il box qui sotto. Geoff Keighley, organizzatore e presentatore dei The Game Awards Oltre alla diretta streaming, sulle pagine di Multiplayer.it troverete una copertura completa della manifestazione con notizie in tempo reale, approfondimenti dedicati ai vincitori e articoli su tutti gli annunci più significativi presentati durante la notte. Chi preferisce seguire la trasmissione originale potrà invece collegarsi ai canali ufficiali dei The Game Awards, che saranno disponibili gratuitamente su piattaforme come YouTube, Twitch, X, Kick, TikTok, Instagram e Facebook. L'evento sarà trasmesso anche su Disney+, su Steam e, solo negli Stati Uniti, con Live TV su PS5, oltre che all'interno di Roblox tramite l'esperienza The Block. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

La notte dei TGA a Roma con la redazione La notte dei TGA si può vivere anche dal vivo, insieme alla redazione di Multiplayer.it: vi aspettiamo al White Rabbit di Roma per seguire la cerimonia in compagnia. Il biglietto costa 54,90 euro e comprende l'ingresso a partire dalle 18:30, un aperitivo e la cena, oltre alla possibilità di restare con noi per tutta la serata e la nottata fino alla chiusura del locale. Più della metà dei biglietti è già stata venduta, quindi conviene non aspettare: li trovate su Eventbrite. Ci saranno Lorenzo Fazio, Alessia Mariani, Alessio Pianesani, Francesco Serino, Fabio Di Felice, Pierpaolo Greco, Lorenzo Mancosu e Luca Forte.

Come votare ai The Game Awards Le votazioni per i The Game Awards 2026 sono già aperte e possono essere effettuate direttamente attraverso il sito ufficiale della manifestazione. Per esprimere le proprie preferenze è sufficiente accedere alla pagina dedicata alle nomination, effettuare il login con uno degli account supportati e selezionare i propri candidati preferiti nelle varie categorie. Le votazioni rimarranno aperte fino alle 03:00 italiane del 10 dicembre, vale a dire poco meno di un giorno prima dell'inizio della cerimonia. Nintendo è il publisher con più nomination, in particolare grazie a The Legend of Zelda: Ocarina of Time Le categorie spaziano praticamente in ogni ambito dell'industria videoludica, dal prestigioso Game of the Year ai premi dedicati ai singoli generi, passando per narrativa, direzione artistica, colonna sonora, interpretazioni degli attori, accessibilità, supporto post-lancio e molti altri aspetti dello sviluppo videoludico. È importante ricordare che, ad eccezione di alcune categorie specifiche, i vincitori non vengono determinati esclusivamente dal voto del pubblico. Il sistema utilizzato dai The Game Awards prevede infatti una combinazione tra il giudizio di una giuria internazionale composta da oltre cento testate e creator specializzati, incluso Multiplayer.it, e le preferenze espresse dai giocatori. Nel risultato finale, il voto della giuria pesa per il 90%, mentre quello del pubblico contribuisce per il restante 10%. Fa eccezione il Players' Voice Award, il premio interamente deciso dal pubblico senza il coinvolgimento della giuria. Anche quest'anno la competizione si svolgerà attraverso un sistema a eliminazione composto da tre fasi: il primo round prenderà il via il 30 novembre e vedrà 30 giochi contendersi il passaggio del turno, con i dieci titoli più votati che accederanno alla fase successiva. Il secondo round ridurrà ulteriormente il numero dei candidati, portando a cinque finalisti. Sarà infine una terza e ultima votazione a decretare il vincitore assoluto del Players' Voice Award, trasformando la categoria in una vera e propria sfida tra le community dei giochi più amati dell'anno.