Toys for Bob e Activision hanno annunciato che Spyro: A Realm Beyond verrà presentato ai The Game Awards 2026, nella notte fra il 10 e l'11 dicembre a partire dalle 01.30 italiane: sicuramente assisteremo a un nuovo trailer, magari a qualche sequenza di gameplay.
"I The Game Awards 2026 sono ormai alle porte e Spyro si sta preparando a entrare in azione", ha dichiarato Activision in una nota. "Prima di arrivare a quell'appuntamento, ecco uno sguardo ad alcune immagini di A Realm Beyond", ha aggiunto il publisher, pubblicando gli screenshot che trovate in calce.
Si tratta di scorci "relativi all'area delle Painted Plains, che potreste aver intravisto nel numero commemorativo della rivista Xbox per il suo venticinquesimo anniversario. Chi non vede l'ora di scoprire qualcosa in più sulla prima avventura completamente inedita di Spyro da quasi vent'anni? Siete avvisati!"
Gli screenshot mostrano il confronto fra concept art e grafica in-game, e promettono un mondo particolarmente colorato e allegro, che avremo la possibilità di esplorare in lungo e in largo durante la campagna di Spyro: A Realm Beyond.
Un nuovo, atteso capitolo
Annunciato lo scorso giugno, Spyro: A Realm Beyond segna il ritorno da protagonista del celebre drago viola dopo quasi vent'anni, all'interno di un'avventura inedita sviluppata da Toys for Bob, il team autore anche della raccolta Spyro: Reignited Trilogy.
Parliamo dunque di uno studio che può già vantare una grande esperienza con il franchise, e che in Realm Beyond proverà a superare i confini di ciò che è stato fatto in passato, permettendo ad esempio al personaggio di volare liberamente nei cieli.
L'idea degli sviluppatori era quella di recuperare la sensazione di fluidità che da sempre caratterizza i giochi di Spyro, andando però ad aggiungere al classico repertorio del draghetto, composto da cariche e salti, alcune meccaniche inedite e dotate di un grande potenziale.
Nuovi dettagli, finalmente
Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull'ambientazione, il volo e il gameplay di Spyro: A Realm Beyond, con anche qualche anticipazione sulla storia, che ci vedrà esplorare un mondo sconosciuto e affrontare l'invasione di una forza oscura e aggressiva, gli Scavs.
Attualmente previsto per la primavera del prossimo anno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Spyro: A Realm Beyond potrebbe vedere l'annuncio di una data di uscita ufficiale proprio nel corso della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2026.