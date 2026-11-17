Toys for Bob e Activision hanno annunciato che Spyro: A Realm Beyond verrà presentato ai The Game Awards 2026, nella notte fra il 10 e l'11 dicembre a partire dalle 01.30 italiane: sicuramente assisteremo a un nuovo trailer, magari a qualche sequenza di gameplay.

"I The Game Awards 2026 sono ormai alle porte e Spyro si sta preparando a entrare in azione", ha dichiarato Activision in una nota. "Prima di arrivare a quell'appuntamento, ecco uno sguardo ad alcune immagini di A Realm Beyond", ha aggiunto il publisher, pubblicando gli screenshot che trovate in calce.

Si tratta di scorci "relativi all'area delle Painted Plains, che potreste aver intravisto nel numero commemorativo della rivista Xbox per il suo venticinquesimo anniversario. Chi non vede l'ora di scoprire qualcosa in più sulla prima avventura completamente inedita di Spyro da quasi vent'anni? Siete avvisati!"

Gli screenshot mostrano il confronto fra concept art e grafica in-game, e promettono un mondo particolarmente colorato e allegro, che avremo la possibilità di esplorare in lungo e in largo durante la campagna di Spyro: A Realm Beyond.