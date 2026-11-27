Oltre ad annunciare la data d'uscita di Sea of Sorrow, Team Cherry ha annunciato il lancio di una nuova etichetta editoriale, cui fanno capo già tre progetti. Il nuovo publisher si chiama Team Cherry Presents ed è dedito alla pubblicazione di giochi indipendenti. I suoi primi titoli sono sviluppati da Makoto Koji, Studio Stobie e Rohan Fraser e hanno in comune l'intenzione di proporre avventure caratterizzate da mondi ricchi di dettagli, una direzione artistica forte e meccaniche di gioco particolari. Tutti e tre i titoli sono previsti su PC, ma al momento non hanno ancora una data di uscita.

The Botanist and the Translator Il primo progetto si chiama The Botanist and the Translator ed è un'avventura investigativa ambientata su un pianeta alieno ricoperto da una vegetazione rigogliosa e da uno spesso strato di polline appiccicoso. I protagonisti sono Hatti, una talentuosa botanica, e Oliver, il suo fidato traduttore, chiamati a indagare su uno strano fenomeno che sta mettendo a rischio le forme di vita locali. L'esplorazione si concentrerà soprattutto sull'osservazione della flora: sarà necessario identificare le diverse specie vegetali, comprenderne i problemi e trovare il modo di intervenire per risolverli. Non mancheranno interazioni con la fauna locale, attraverso un sistema che richiederà di riconoscere e riprodurre i ritmi di quattro differenti linguaggi animali. L'avventura permetterà inoltre di raccogliere tesori, incontrare nuovi personaggi e catalogare le piante scoperte durante il viaggio. La colonna sonora orchestrale è stata composta da Yunomi. Potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.

Radio Rain Di tutt'altra natura è Radio Rain, sviluppato da Studio Stobie. Si tratta di un'avventura platform dai toni malinconici, ambientata in un mondo urbano abbandonato e costantemente flagellato da una misteriosa tempesta. La protagonista è Cass, una giovane ragazza trasportata in una dimensione sconosciuta ai piedi di una montagna avvolta dalle nuvole. Dopo aver liberato Ember, uno spirito di fuoco, intraprenderà insieme a lui un viaggio per trovare la strada di casa e scoprire l'origine del fenomeno atmosferico che tormenta quel mondo. Hollow Knight: Silksong riceve una nuova patch, in vista dell'espansione Sea of Sorrow Si attraverseranno strade deserte, templi dimenticati e parchi divertimento abbandonati, mentre il duo dovrà affrontare creature legate alla tempesta e conoscere gli enigmatici abitanti del luogo. Ember avrà anche una funzione pratica durante l'avventura, permettendo di riattivare macchinari abbandonati e raggiungere nuove aree. L'esperienza alternerà esplorazione, sezioni platform e combattimenti, accompagnati da una colonna sonora lo-fi trasmessa da una misteriosa stazione radio. Potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.