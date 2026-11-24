Showa American Story , il gioco di ruolo d'azione satirico ambientato in una versione alternativa dell'America durante l'era Showa giapponese, sembra essere stato rinviato . Il titolo era stato inizialmente annunciato in arrivo entro il 2026, ma la data indicata sulla pagina Steam è stata aggiornata al 2027, senza comunicazioni in merito. Del resto siamo a fine novembre e non c'era ancora una data d'uscita definitiva, quindi è difficile esserne sorpresi.

Secondo SteamDB, la modifica alla pagina del negozio sarebbe avvenuta nella giornata di oggi, ed è quindi possibile che una dichiarazione ufficiale da parte degli sviluppatori arrivi a breve. Al momento non risulta infatti alcun annuncio che confermi il rinvio, comunque nei fatti, dato l'aggiornamento della pagina.

Il progetto era stato annunciato nel gennaio 2022 con una finestra di uscita fissata al 2025. NEKCOM Games aveva poi comunicato un primo slittamento al 2026. Lo scorso 26 agosto, in occasione della gamescom, era stato mostrato un nuovo trailer molto atteso , che lasciava intravedere buoni progressi nello sviluppo, anche se non era stata comunicata alcuna data di lancio.

L'intervista chiave

Un elemento che aiuta a leggere la situazione emerge da un'intervista di Automaton avuta con il team il mese scorso. In quell'occasione Xiangyu Luo, direttore creativo del gioco, aveva spiegato che il lavoro sui contenuti era già stato completato e che il team di sviluppo aveva iniziato la fase dedicata alle rifiniture finali, volte a migliorare la qualità complessiva dell'esperienza. Alla luce di queste parole, è ragionevole ipotizzare che l'annuncio di una data di uscita ufficiale non sia lontano e che, allo stesso tempo, le rifiniture abbiano richiesto più tempo del previsto.

Showa American Story è quindi in programma nel 2027 su PC e su PS5. Non sono state annunciate altre piattaforme.