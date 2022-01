Showa American Story, trailer presenta un nuovo RPG post-apocalittico per PS5, PS4 e PC

2P Games ha annunciato Showa American Story, un action RPG post-apocalittico in arrivo su PS5, PS4 e PC realizzato da Nekcom Games. Il reveal è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Showa American Story presenta un setting piuttosto inusuale. Gli Stati Uniti sono stati acquistati dal Giappone e in breve tempo il paese si è "orientalizzato", cosa che si riflette in modo evidente nelle ambientazioni del mondo di gioco. Le due culture si sono amalgamate in breve tempo, ma ciò ha generato anche degli inevitabili conflitti. In tutto ciò una catastrofe ha cambiato il mondo drasticamente decimando la popolazione mondiale.

Il giocatore vestirà i panni di Choko, una teenager che resuscita dalla morte e si trova in un mondo post-apocalittico e dovrà fare i conti con zombie, mostri e i sopravvissuti all'apocalisse, che a quanto pare non saranno tutti amichevoli.

Stando alle informazioni fornite dagli sviluppatori, Showa American Story è un action RPG e una "lettera d'amore alla cultura pop degli anni 80 con un forte retrogusto di B-movie". I giocatori affronteranno orde di nemici in combattimenti adrenalinici usando armi da mischia, da fuoco e anche "armi non convenzionali", come ad esempio la trivella che si vede nel trailer. Il gioco al momento non ha ancora una data di uscita.