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Showa American Story mostra azione e lati B a non finire nel trailer della Gamescom 2026

Durante la Gamescom 2026 abbiamo potuto vedere Showa American Story, un gioco d'azione per PC e PS5. Vediamone il trailer.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Showa American Story
Showa American Story
Showa American Story
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In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, sul palco di Geoff Keighley abbiamo avuto modo di vedere Showa American Story, previsto per PS5 e Steam.

Vediamo il trailer ufficiale mostrato durante lo show.

Il trailer di Showa American Story

La descrizione recita: "Anno Showa 66: il Giappone ha comprato la maggior parte degli Stati Uniti grazie al proprio potere economico. Un'ondata migratoria ha radicato saldamente la cultura giapponese all'interno del continente americano. Le due culture si fondono rapidamente e, sebbene i conflitti siano inevitabili, con il passare del tempo i cittadini si adattano a una vita prima inimmaginabile."

"Tuttavia, un misterioso evento catastrofico sconvolge radicalmente il mondo. L'ordine sociale è ormai scomparso da tempo. Trascorso un periodo di tempo indefinito, una ragazza adolescente risorge misteriosamente dalla morte, ritrovandosi in un inedito e selvaggio mondo post-apocalittico popolato da zombie, mostri e sopravvissuti umani di diverse origini e credi."

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"'Cosa è successo a me e al mondo intero?' Con molte domande nella mente e alla ricerca di risposte, Choko intraprende un viaggio avventuroso attraverso gli Stati Uniti che la cambierà per sempre."

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