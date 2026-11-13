Stranger Than Heaven mostra l’Atto 2 ambientato a Kure: Daito sale i gradini della yakuza

Dopo il filmato dedicato all'Atto 1 , SEGA e RGG Studio hanno diffuso un nuovo trailer di Stranger Than Heaven , questa volta incentrato sull' Atto 2 e sulla città di Kure. Il titolo d'azione e avventura arriverà il 15 gennaio 2027 e il video offre uno sguardo su un altro momento della storia che racconterà.

Scalare le gerarchie

Il trailer porta lo spettatore nel 1929 e racconta uno spaccato della vita di Makoto Daito, protagonista del gioco. Kure è una delle cinque città, e quindi delle cinque epoche, che compongono l'avventura completa, la cui storia attraversa un arco di tempo che va dal 1915 al 1965. Un impianto che richiama la volontà di raccontare l'evoluzione di un personaggio e del suo ambiente nel corso di decenni.

Nelle immagini, Daito riceve una tazza cerimoniale di sakè da Genzo Iwaki, un gesto dal forte valore simbolico nel contesto della yakuza. Da quel momento il protagonista si addentra sempre più in questo mondo, con l'obiettivo di scalare le gerarchie della propria organizzazione. Secondo la descrizione ufficiale, Daito è disposto a fare qualsiasi cosa e prosegue senza esitazioni lungo la strada che lo porta verso i vertici del crimine organizzato.

Il trailer dell'Atto 2 segue quello dell'Atto 1, ambientato a Kokura. SEGA e RGG Studio hanno annunciato che in futuro verranno pubblicati altri video, ciascuno dedicato al percorso del protagonista nelle restanti ambientazioni. Per chi segue il progetto, l'appuntamento è quindi con nuovi capitoli di questo racconto a puntate, in attesa del debutto del gioco a gennaio.