Anche Xbox vittima dei problemi di Outlook e dei servizi Microsoft

A quanto pare anche Xbox è stata vittima dei problemi di Outlook e dei servizi Microsoft che si sono verificati nelle scorse ore, paralizzando l'operatività di privati e aziende che non hanno potuto accedere alla posta e ad altre funzionalità del pacchetto Microsoft 365.

Numerosi utenti hanno infatti segnalato l'impossibilità di accedere ai servizi online della piattaforma, effettuare il login, avviare i giochi in formato digitale, gestire i salvataggi in cloud e utilizzare lo streaming di Xbox Cloud Gaming.

Quella a cui abbiamo assistito è stata insomma una vera e propria ecatombe, che sembra aver coinvolto anche altre aziende del settore come Google, Steam, Cloudflare e AWS. Nel caso di Microsoft, i disservizi hanno riguardato principalmente Outlook, Teams, Copilot, OneDrive e Azure.

Per quanto concerne Xbox, tuttavia, la situazione è apparsa contraddittoria: la pagina ufficiale dedicata allo stato dei servizi continua a mostrare indicatori verdi, senza evidenziare particolari difficoltà, e pare ci siano diversi utenti che in effetti non hanno riscontrato anomalie.