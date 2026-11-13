Anche Xbox vittima dei problemi di Outlook e dei servizi Microsoft

A quanto pare anche Xbox è stata vittima dei problemi di Outlook e dei servizi Microsoft che si sono verificati nelle scorse ore, paralizzando l'operatività di privati e aziende che non hanno potuto accedere alla posta e ad altre funzionalità del pacchetto Microsoft 365.
Numerosi utenti hanno infatti segnalato l'impossibilità di accedere ai servizi online della piattaforma, effettuare il login, avviare i giochi in formato digitale, gestire i salvataggi in cloud e utilizzare lo streaming di Xbox Cloud Gaming.
Quella a cui abbiamo assistito è stata insomma una vera e propria ecatombe, che sembra aver coinvolto anche altre aziende del settore come Google, Steam, Cloudflare e AWS. Nel caso di Microsoft, i disservizi hanno riguardato principalmente Outlook, Teams, Copilot, OneDrive e Azure.
Per quanto concerne Xbox, tuttavia, la situazione è apparsa contraddittoria: la pagina ufficiale dedicata allo stato dei servizi continua a mostrare indicatori verdi, senza evidenziare particolari difficoltà, e pare ci siano diversi utenti che in effetti non hanno riscontrato anomalie.
Un attacco hacker?
Complici gli eventi degli ultimi giorni, di fronte al down di Outlook e dei servizi Microsoft molti hanno immediatamente pensato a un attacco hacker, ma la casa di Redmond ha smentito questa ricostruzione in maniera esplicita, spiegando che si è trattato di un problema tecnico.
"Siamo profondamente dispiaciuti per i disagi che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner", ha scritto Microsoft. "Siamo consapevoli della fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio. Stiamo riscontrando un ripristino generale e una maggiore stabilità dei nostri servizi."
"Si è trattato di un problema tecnico non correlato ad attacchi informatici, né all'intelligenza artificiale o agli agenti IA. L'incidente è stato causato da un problema verificatosi durante un precedente aggiornamento della capacità della rete, emerso in seguito a una recente modifica dell'infrastruttura di rete. Abbiamo risolto il problema alla radice e stiamo continuando a ripristinare il servizio per i clienti e nelle aree geografiche ancora interessate."
"Considerata l'enorme quantità di richieste, abbiamo ripristinato i servizi gradualmente, verificandone la stabilità a ogni fase. Sebbene questo approccio abbia richiesto più tempo, ci ha permesso di garantire un ripristino stabile. Pubblicheremo un rapporto completo sull'incidente una volta conclusa la nostra analisi."