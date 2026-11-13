Outlook è ancora down, problemi anche per Teams e OneDrive: cosa sta succedendo

Nella serata del 12 novembre si è verificato un massiccio disservizio che sta interessando Outlook e diversi servizi di Microsoft 365. Tra le piattaforme coinvolte sono presenti anche Teams, Copilot e OneDrive , attualmente inaccessibili o soggetti a malfunzionamenti per migliaia di utenti. Microsoft ha già riconosciuto il problema e sta lavorando per individuare una soluzione, ma il ripristino dei servizi si sta rivelando più complicato e lento del previsto.

La causa dei disservizi

La conferma del problema è arrivata da Microsoft: "Mentre stiamo lavorando per mitigare l'impatto, abbiamo verificato che il problema potrebbe compromettere la connettività al servizio Microsoft 365 per gli utenti di qualsiasi regione; ulteriori informazioni saranno disponibili nel Centro di amministrazione di Microsoft 365". Il disservizio sarebbe riconducibile all'indisponibilità imprevista di alcuni server, che avrebbe finito per sovraccaricare l'infrastruttura ancora operativa.

Migliaia di utenti hanno riscontrato problemi con Outlook

Microsoft ha già provveduto a riavviare i server interessati e sta continuando a monitorare la situazione, nel tentativo di ripristinare gradualmente il normale funzionamento dei servizi. "Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la manutenibilità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati. Stiamo individuando possibili soluzioni alternative da attuare per aumentare la capacità, in risposta ai persistenti squilibri nella gestione del traffico".

Verso le 19 di giovedì 12 novembre sono state registrate migliaia di segnalazioni, con un picco di 130mila. Con Outlook non disponibile, molti utenti non riescono nemmeno a caricare la versione web del servizio, che restituisce il messaggio di errore "Something went wrong". In alcuni casi è comunque possibile accedere alla propria casella di posta, ma vengono visualizzate soltanto le email ricevute diverse ore prima, mentre i messaggi più recenti non risultano disponibili.