Microsoft presenta la nuova Xbox PC App, ora fino al 60% più veloce: è disponibile da oggi per gli Insider

Come precisato dalla casa di Redmond, si tratta di risultati ottenuti in condizioni di test controllate e che potrebbero variare in base alla configurazione hardware, alla connessione Internet e ad altri fattori, ma a ogni modo il balzo rispetto alla versione precedente sulla carta è davvero significativo.

Microsoft ha annunciato una nuova versione della Xbox PC App che promette di rendere l'esperienza più rapida, intuitiva e accessibile. L'aggiornamento introduce una serie di miglioramenti che riguardano prestazioni, navigazione, funzionalità social e cloud gaming . È disponibile da oggi per tutti gli iscritti al programma Insider , con il rollout globale che seguirà nelle settimane successive.

Le altre novità della rinnovata app

L'aggiornamento introduce inoltre una libreria completamente rivista, con una navigazione semplificata, nuovi filtri e ulteriori strumenti per organizzare la propria collezione di giochi. Anche le funzioni social guadagnano maggiore visibilità: amici, chat e party sono ora integrati direttamente nella navigazione principale, permettendo di vedere più rapidamente a cosa stanno giocando i propri contatti e unirsi alle loro sessioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Novità anche per la funzione di ricerca, che adesso è in grado di restituire risultati provenienti da un numero maggiore di sezioni dell'ecosistema Xbox. Sarà quindi possibile trovare più facilmente giochi installati, contenuti aggiuntivi e utenti utilizzando un'unica barra di ricerca. Microsoft ha inoltre rinnovato l'aspetto generale dell'applicazione con nuove schede dei giochi, animazioni aggiornate e menu più ordinati.

Le novità non si fermano al PC. La compagnia ha infatti confermato l'espansione della nuova esperienza anche per Xbox Cloud Gaming tramite browser. Tra le aggiunte troviamo una libreria unificata che raccoglie sia i titoli posseduti sia quelli accessibili tramite Game Pass, nuove opzioni di ordinamento e un layout ottimizzato per schermi di grandi dimensioni.

Infine, le migliorie apportate all'ecosistema Xbox arriveranno progressivamente anche su TV compatibili e visori VR tramite le loro app dedicate, che per ovvi motivi richiedono un lavoro di adattamento e ottimizzazione specifico. L'obiettivo dichiarato da Microsoft è offrire un'esperienza sempre più coerente e familiare indipendentemente dal dispositivo utilizzato.